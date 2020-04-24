Перед майскими праздниками в Калининграде отменят режим самоизоляции

Калининградская область менее чем через неделю отменит режим самоизоляции для большей части населения и даст работать бизнесу. Об этом 24 апреля заявил губернатор региона Антон Алиханов.



Он уточнил, что все непродовольственные магазины, работа которых была приостановлена из-за эпидемии коронавируса, откроются 29 апреля, салоны и парикмахерские начнут принимать клиентов с 4 мая.



«29-е число — это дата, с которой мы планируем эти правила внедрить, но если не будет других решений на федеральном уровне. Исходим из того, что справки [от работодателей] не нужны, и тотальный режим самоизоляции для всех будет пересмотрен. Режим обязательной самоизоляции сохранится только для лиц старше 65 лет и людей с хроническими заболеваниями», — цитирует губернатора издание «Новый Калининград».

