Перед майскими праздниками в Калининграде отменят режим самоизоляции
Калининградская область менее чем через неделю отменит режим самоизоляции для большей части населения и даст работать бизнесу. Об этом 24 апреля заявил губернатор региона Антон Алиханов.
Он уточнил, что все непродовольственные магазины, работа которых была приостановлена из-за эпидемии коронавируса, откроются 29 апреля, салоны и парикмахерские начнут принимать клиентов с 4 мая.
«29-е число — это дата, с которой мы планируем эти правила внедрить, но если не будет других решений на федеральном уровне. Исходим из того, что справки [от работодателей] не нужны, и тотальный режим самоизоляции для всех будет пересмотрен. Режим обязательной самоизоляции сохранится только для лиц старше 65 лет и людей с хроническими заболеваниями», — цитирует губернатора издание «Новый Калининград».
Алиханов отметил, что социальная дистанция и рекомендации по ношению масок останутся в силе. Эти меры позволят продолжить политику, направленную на сглаживание пика заболеваемости.
Все открывающиеся заведения будут обязаны исполнять очень жесткие санитарно-эпидемиологические правила. Для каждого бизнеса они будут особенными.
Режим самоизоляции действует в Калининградской области с 31 марта. С 20 апреля власти региона разрешили открыться всевозможным мастерским, прачечным, химчисткам, риелторским компаниям и организациям по обслуживанию зданий и территорий. Антон Алиханов добавил, что заведения общепита в Калининградской области откроются не раньше 1 июня.
В пятницу пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что в Кремле пока не приняли решение о продлении ограничительных мер из-за коронавируса. Скорее всего, Путин обратится к нации на следующей неделе.