В Кремле еще не приняли решение о продлении режима самоизоляции

Пресс-секретарь президента призвал подождать еще неделю в апреле, во время которой будет принято решение о продлении режима самоизоляции на май.



«Еще есть время, еще действует - фактически еще неделю - режим, - поэтому неделя еще впереди есть», - цитирует 24 апреля заявление Дмитрия Пескова ТАСС.

Пресс-секретарь Владимира Путина не стал называть дату, когда глава государства может выступить с новым заявлением по режиму самоизоляции из-за COVID-19.

В начале апреля президент РФ продлил режим «нерабочих дней» до конца апреля после «нерабочей недели».