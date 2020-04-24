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24.04.2020 13:34
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В Кремле еще не приняли решение о продлении режима самоизоляции

Пресс-секретарь президента призвал подождать еще неделю в апреле, во время которой будет принято решение о продлении режима самоизоляции на май.

«Еще есть время, еще действует - фактически еще неделю - режим, - поэтому неделя еще впереди есть», - цитирует 24 апреля заявление Дмитрия Пескова ТАСС.

Пресс-секретарь Владимира Путина не стал называть дату, когда глава государства может выступить с новым заявлением по режиму самоизоляции из-за COVID-19.

В начале апреля президент РФ продлил режим «нерабочих дней» до конца апреля после «нерабочей недели».

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Комментарии (2)

260597571
Издание «МБХ медиа» опубликовало фотографии незаконченных мозаик, которые будут нанесены на стенах главного храма Вооруженных сил России в подмосковной Кубинке. Снимки прислал неназванный подписчик в телеграм-бот издания.

В частности, на одном из фото можно различить изображения президента РФ Владимира Путина, министра обороны Сергея Шойгу, главы Совфеда Валентины Матвиенко, председателя Госдумы Вячеслава Володина, секретаря Совбеза Николая Патрушева и директора ФСБ Александра Бортникова.
lenten
Они считают, в последнюю неделю что-то может значительно измениться?
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