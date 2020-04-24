Всероссийский центр изучения общественного мнения, который каждую пятницу публикует «рейтинги доверия политикам, оценки работы президента и правительства», фиксирует продолжение снижения позитивных оценок главы государства. Данные опубликованы в пятницу, 24 апреля, на сайте ВЦИОМ. Если в начале апреля на вопрос о доверии президенту России Владимиру Путину положительно отвечали 68,6% россиян, на неделе с 6 апреля уже 65,1%, то на неделе с 13 по 19 апреля показатель опустился до 64,7%.

Фото: ВЦИОМ

Неодобрение деятельности президента, которое в начале апреля опускалось на отметку 22,4 %, на прошлой неделе выросло до 24,8%.



Также эксперты государственной социологической службы фискируют снижение доверия к Путину как к политику. С 72,1% в конце марта оно последовательно опускалось до 70,5% в начале апреля и до 69,8% по свежим данным. В рейтинге недоверия политикам показатель Путина оказался максимальным с середины марта — 25.9%



Фото: ВЦИОМ

Ранее ВЦИОМ сообщил, что текущая экономическая ситуация и принудительная самоизоляция не оказывают существенного влияния на ощущения счастья россиянами, так как у граждан РФ «адаптивность высокая». При этом по данным ведомства Валерия Фёдорова: «Конечно, изменения есть. Мы их видим очень предметно. И мы понимаем их корреляцию. Она не всегда прямая. Не обязательно выступления Путина на это влияют, хотя, конечно, влияют. Влияют и внешние события, и повестка дня. Если говорить о самоизоляции: то, что людьми сегодня воспринимается хорошо, как правильная и вынужденная мера, через какое-то время уже начинает рассматриваться как-то иначе», — прокомментировал «Фонтанке» меняющиеся данные рейтингов Владимира Путина директор ВЦИОМ Валерий Фёдоров.

