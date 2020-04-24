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24.04.2020 14:44
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«Сорваться в сегодняшней ситуации просто недопустимо». Россиянам подготовят рекомендации, как встретить майские во время пандемии

Премьер-министр России обратился к главе Роспотребнадзора с просьбой подготовить рекомендации по празднованию Первомая и Дня Победы.

«У нас 1 Мая, 9 Мая — это традиционно для людей возможность отдыхать, уехать на дачу. И мне казалось бы разумным, если бы мы могли сделать такие специальные рекомендации, как проводить эти праздники с учетом всех ограничений», — заявил Михаил Мишустин 24 апреля в ходе обращения, которое транслировал телеканал «Россия 24».

Глава службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека Анна Попова пообещала премьеру подготовить рекомендации. «Ближайшие дни — не основание нарушать те требования, которые есть. И сорваться в сегодняшней ситуации просто недопустимо», — заявила Попова, отметив, что праздники нужно провести с соблюдением всех требований самоизоляции.

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Комментарии (8)

261052481
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Есть простые вразумления.
Если ты воцерквлен или ходишь с крестиком на шее бережно нося, то тебе нечего бояться.
Просто откройся, прими страдания, богослужи и мир станет чище! И хворь не будет препятствием.
lsv.spb
Да пожрёте вы своих шашлыков, пожрёте, не волнуйтесь.
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