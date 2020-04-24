«Сорваться в сегодняшней ситуации просто недопустимо». Россиянам подготовят рекомендации, как встретить майские во время пандемии

Премьер-министр России обратился к главе Роспотребнадзора с просьбой подготовить рекомендации по празднованию Первомая и Дня Победы.



«У нас 1 Мая, 9 Мая — это традиционно для людей возможность отдыхать, уехать на дачу. И мне казалось бы разумным, если бы мы могли сделать такие специальные рекомендации, как проводить эти праздники с учетом всех ограничений», — заявил Михаил Мишустин 24 апреля в ходе обращения, которое транслировал телеканал «Россия 24».

Глава службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека Анна Попова пообещала премьеру подготовить рекомендации. «Ближайшие дни — не основание нарушать те требования, которые есть. И сорваться в сегодняшней ситуации просто недопустимо», — заявила Попова, отметив, что праздники нужно провести с соблюдением всех требований самоизоляции.