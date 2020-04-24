Попытка номер два. Движение «Весна» снова попытается оспорить запрет на посещение петербургских парков

Административный иск координатора петербургского движения «Весна» Богдана Литвина к городскому правительству принял к производству горсуд. Это уже вторая попытка активиста оспорить запрет властей на посещение парков из-за коронавируса.

Как передает объединенная пресс-служба судов Петербурга 24 апреля, заседание назначено на следующий вторник, 28 апреля. Оно должно состояться в два часа дня.

Напомним, предыдущий иск к петербургскому правительству Литвин подал в горсуд 10 апреля, попросив признать недействительным постановление «О мерах по противодействию распространению в Санкт-Петербурге новой коронавирусной инфекции (COVID-19)» в той части, где идет речь о запрете на проведение публичных мероприятий и посещение горожанами парков, садов и скверов до 30 апреля. Однако иск вернули заявителю.