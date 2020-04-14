Горсуд не стал рассматривать иск об отмене запрета на посещение парков из-за коронавируса. Петербуржцы пришли с новым
Городской суд вернул исковое заявление координатору движения «Весна» в Петербурге Богдану Литвину. Последний ранее попытался в судебном порядке открыть зеленые зоны для посещения горожан.
«Заявление оставлено без движения», — сообщили 14 апреля в объединенной пресс-службе судов Северной столицы.
Напомним, Литвин подал иск в конце прошлой недели. В нем он попросил признать недействительным правительственное постановление «О мерах по противодействию распространению в Санкт-Петербурге новой коронавирусной инфекции (COVID-19)» в той части, где идет речь о запрете на проведение публичных мероприятий и посещение горожанами парков, садов и скверов до 30 апреля.
Пресс-служба судов также сообщает, что 14 апреля горсуд зарегистрировал еще один иск с требованием признать запреты Смольного на время пандемии COVID-19 незаконными и необоснованными. С ним к представителям правосудия обратился горожанин Виктор Смирнов. Заявление оставлено без движения.