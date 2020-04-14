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Всё о коронавирусе в Петербурге и мире. Онлайн

14.04.2020 14:06
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Горсуд не стал рассматривать иск об отмене запрета на посещение парков из-за коронавируса. Петербуржцы пришли с новым

Городской суд вернул исковое заявление координатору движения «Весна» в Петербурге Богдану Литвину. Последний ранее попытался в судебном порядке открыть зеленые зоны для посещения горожан.

«Заявление оставлено без движения», — сообщили 14 апреля в объединенной пресс-службе судов Северной столицы.

Напомним, Литвин подал иск в конце прошлой недели. В нем он попросил признать недействительным правительственное постановление «О мерах по противодействию распространению в Санкт-Петербурге новой коронавирусной инфекции (COVID-19)» в той части, где идет речь о запрете на проведение публичных мероприятий и посещение горожанами парков, садов и скверов до 30 апреля.

Пресс-служба судов также сообщает, что 14 апреля горсуд зарегистрировал еще один иск с требованием признать запреты Смольного на время пандемии COVID-19 незаконными и необоснованными. С ним к представителям правосудия обратился горожанин Виктор Смирнов. Заявление оставлено без движения.

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Комментарии (6)

efela
А в самом деле не понятно, что плохого парки сделали нашим "руководителям". В чем заключается опасность распространения инфекции, если гулять или бегать в парке, соблюдая необходимую дистанцию?
Stargazer_5e4cc3b703773
Нормально так. «Заявление оставлено без движения». Хочу - рассмотрю, а вот вы, да, именно вы, идите на...
yelda
Какие наивные люди. Думают, что в России есть суд.. Здесь есть только шапито.
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