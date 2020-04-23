Не поедут ночные поезда. Смольный отменяет шаттлы в метро и автобусы по ночам

Комитет по транспорту опубликовал проект распоряжения, которое меняет привычный режим работы общественного транспорта. С 30 апреля от «Адмиралтейской» не будут ездить ночные поезда.



Документ опубликован 23 апреля, и он признает утратившими силу два пункта более раннего постановления «Об организации перевозок пассажиров и багажа в ночное время в 2020 году». Первый гласил: «Организовать движение поездов между станциями "Адмиралтейская" и "Спортивная" с 30 апреля по 15 ноября 2020 года по выходным и праздничным дням (кроме 2 мая, 10 мая, Ночь музеев, День города, Алые паруса) в период с 1-00 до 3-00». Второй: «Организовать движение автобусов по 5 группам ночных маршрутов в период с 30 апреля по 15 ноября 2020 года по выходным и праздничным дням, за исключением дней круглосуточной работы метрополитена (Ночь музеев, День города, Алые паруса), с учетом разводки мостов, с 00-00 до 6-00 часов».

