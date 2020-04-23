Три случая COVID-2019 официально зарегистрировано в Елизаветинской больнице. Информацию Фонтанке подтвердили в пресс-службе медучреждения.

Положительным результат теста на коронавирус оказался у сотрудника травматологического отделения № 2 - в бессимптомной форме. Также COVID-19 обнаружили у пациентки эндокринологического отделения и пациента травматологического отделения № 2. Коронавирусная инфекция была выявлена у них после выписки из стационара.

Оба отделения теперь на карантине. В больнице проводятся дезинфекция и предпринимаются другие необходимые меры.