В Елизаветинской больнице на карантин закрылись два отделения. Там нашли три случая коронавируса
Три случая COVID-2019 официально зарегистрировано в Елизаветинской больнице. Информацию Фонтанке подтвердили в пресс-службе медучреждения.
Положительным результат теста на коронавирус оказался у сотрудника травматологического отделения № 2 - в бессимптомной форме. Также COVID-19 обнаружили у пациентки эндокринологического отделения и пациента травматологического отделения № 2. Коронавирусная инфекция была выявлена у них после выписки из стационара.
Оба отделения теперь на карантине. В больнице проводятся дезинфекция и предпринимаются другие необходимые меры.
Ещё 19 апреля больница сообщала, что пациентов с COVID-19 у них нет, а приемное отделение, травмоцентр, сосудистый центр, тринадцать хирургических отделений, а также клинико-диагностическая лаборатория и другие службы продолжают работать в обычном режиме.
Карту стационаров, отданных под коронавирусных больных, можно посмотреть здесь.