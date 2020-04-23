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23.04.2020 20:18
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В Елизаветинской больнице на карантин закрылись два отделения. Там нашли три случая коронавируса

Три случая COVID-2019 официально зарегистрировано в Елизаветинской больнице. Информацию Фонтанке подтвердили в пресс-службе медучреждения.

Положительным результат теста на коронавирус оказался у сотрудника травматологического отделения № 2 - в бессимптомной форме. Также COVID-19 обнаружили у пациентки эндокринологического отделения и пациента травматологического отделения № 2. Коронавирусная инфекция была выявлена у них после выписки из стационара.

Оба отделения теперь на карантине. В больнице проводятся дезинфекция и предпринимаются другие необходимые меры.

Ещё 19 апреля больница сообщала, что пациентов с COVID-19 у них нет, а приемное отделение, травмоцентр, сосудистый центр, тринадцать хирургических отделений, а также клинико-диагностическая лаборатория и другие службы продолжают работать в обычном режиме.

Карту стационаров, отданных под коронавирусных больных, можно посмотреть здесь.

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Комментарии (2)

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