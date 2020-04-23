Коронавирус поделил жителей Петербурга на два лагеря. Первые не соблюдают режим самоизоляции, вторые сидят в засаде (чаще всего на балконах) и наблюдают за первыми. 23 апреля «Фонтанка» убедилась, что в попытке проявить гражданскую активность дисциплинированные горожане используют технологии не хуже центра «Э» и спасателей.



Вот, например, читатель «Фонтанки» Аркадий расчехлил свой дрон. Аппарат направил прямиком к спортивным площадкам на пересечении Шуваловского и Богатырского проспектов. Камера зафиксировала удивительную для нынешних времён активность. Местные обитатели не удержались и вышли под солнце.

