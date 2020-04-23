Наблюдатели 80-го уровня. Петербуржцы показывают нарушителей самоизоляции с квадрокоптера и ведут 12-часовые прямые трансляции из парка
Коронавирус поделил жителей Петербурга на два лагеря. Первые не соблюдают режим самоизоляции, вторые сидят в засаде (чаще всего на балконах) и наблюдают за первыми. 23 апреля «Фонтанка» убедилась, что в попытке проявить гражданскую активность дисциплинированные горожане используют технологии не хуже центра «Э» и спасателей.
Вот, например, читатель «Фонтанки» Аркадий расчехлил свой дрон. Аппарат направил прямиком к спортивным площадкам на пересечении Шуваловского и Богатырского проспектов. Камера зафиксировала удивительную для нынешних времён активность. Местные обитатели не удержались и вышли под солнце.
Пересечение Шуваловского и Богатырского
Аркадий
Канал «Будущее Земли» с 3,6 тысячи подписчиков так и вовсе транслирует прогулки по Любашинскому парку, что в Калининском районе. На момент написания материала прямой эфир длился уже семь часов. В среду он продолжался вдвое больше. А вообще это уже семнадцатый день наблюдения. У канала нет описания, автор не указан. «Докоронавирусный» контент довольно странный. Он представляет собой смесь научных роликов и обзоров турецких отелей.
Петербуржцы, у которых нет квадрокоптера и доступа к наружным камерам видеонаблюдения, довольствуются малым — камерой смартфона. Однако для этого зачастую самому нужно нарушать изоляцию. Вот, например, кто-то, вздыхая, снял традиционное для этого времени года столпотворение охотников за корюшкой на Канонерском острове.
Только за минувшие сутки в Петербурге удалось выявить 191 нового носителя коронавируса. Сегодня на подъезде к Покровской больнице выстроилась очередь из машин скорой помощи.