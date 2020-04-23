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23.04.2020 17:45
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Наблюдатели 80-го уровня. Петербуржцы показывают нарушителей самоизоляции с квадрокоптера и ведут 12-часовые прямые трансляции из парка

Коронавирус поделил жителей Петербурга на два лагеря. Первые не соблюдают режим самоизоляции, вторые сидят в засаде (чаще всего на балконах) и наблюдают за первыми. 23 апреля «Фонтанка» убедилась, что в попытке проявить гражданскую активность дисциплинированные горожане используют технологии не хуже центра «Э» и спасателей.

Вот, например, читатель «Фонтанки» Аркадий расчехлил свой дрон. Аппарат направил прямиком к спортивным площадкам на пересечении Шуваловского и Богатырского проспектов. Камера зафиксировала удивительную для нынешних времён активность. Местные обитатели не удержались и вышли под солнце.

Пересечение Шуваловского и Богатырского

Аркадий

Канал «Будущее Земли» с 3,6 тысячи подписчиков так и вовсе транслирует прогулки по Любашинскому парку, что в Калининском районе. На момент написания материала прямой эфир длился уже семь часов. В среду он продолжался вдвое больше. А вообще это уже семнадцатый день наблюдения. У канала нет описания, автор не указан. «Докоронавирусный» контент довольно странный. Он представляет собой смесь научных роликов и обзоров турецких отелей.

Петербуржцы, у которых нет квадрокоптера и доступа к наружным камерам видеонаблюдения, довольствуются малым — камерой смартфона. Однако для этого зачастую самому нужно нарушать изоляцию. Вот, например, кто-то, вздыхая, снял традиционное для этого времени года столпотворение охотников за корюшкой на Канонерском острове.

Только за минувшие сутки в Петербурге удалось выявить 191 нового носителя коронавируса. Сегодня на подъезде к Покровской больнице выстроилась очередь из машин скорой помощи.

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Комментарии (29)

olla
хорошая погода сегодня, отлично погуляли, подышали воздухом, получили витамин Д, а журналисты Фонтанки, надеюсь, сидят и не вылезают...))
193121
А какие проблемы? Все соблюдают безопасную дистанцию. Похоже авторы каналов потомки доносчиков сталинской поры. Просто генетически не могут жить без доносов.
Дарья Медведева
Дайте же дышать детям и старикам!
Но в общественные местах - только в масках! Германия смягчает карантин, но маски обязательны! Так же и во многих других странах.
Давно известно, что молодые носители вируса могут и не знать о нём, ездить в метро, ходить в магазины и всех заражать... И они, и многие продавцы в магзинах и даже в аптеках без масок(((
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