«Роснефть» выплатит акционерам рекордные дивиденды за 2019 год

Совет директоров ПАО «НК «Роснефть» рекомендовал выплатить акционерам рекордные дивиденды за 2019 год на сумму 354,1 млрд рублей. Об этом 23 апреля сообщают в пресс-службе компании.



Это позволит направить на дивиденды 50% чистой прибыли общества по стандартам МСФО, относящейся к акционерам ПАО «НК «Роснефть», с учетом выплаты дивидендов по итогам I полугодия 2019 года, поясняют в нефтегазовой компании.

Таким образом, на одну акцию придется 18,07 рубля при суммарном дивиденде в 33,41 рубля с учетом выплат за первую половину 2019 года.