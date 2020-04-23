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23.04.2020 15:33
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«Роснефть» выплатит акционерам рекордные дивиденды за 2019 год

Совет директоров ПАО «НК «Роснефть» рекомендовал выплатить акционерам рекордные дивиденды за 2019 год на сумму 354,1 млрд рублей. Об этом 23 апреля сообщают в пресс-службе компании.

Это позволит направить на дивиденды 50% чистой прибыли общества по стандартам МСФО, относящейся к акционерам ПАО «НК «Роснефть», с учетом выплаты дивидендов по итогам I полугодия 2019 года, поясняют в нефтегазовой компании.

Таким образом, на одну акцию придется 18,07 рубля при суммарном дивиденде в 33,41 рубля с учетом выплат за первую половину 2019 года.

Также совет директоров предварительно утвердил годовой отчет компании за 2019 год.

Ранее сообщалось, что «Роснефть» заработала за 2019 год 805 млрд рублей чистой прибыли, побив рекорд предыдущего года — 649 млрд рублей.

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Комментарии (3)

feinrir
В конце марта 2020 Роснефть продала свои активы в Венесуэле правительству РФ за 9,6% своих акций. То есть, кроме ничего не стоящих активов, ещё и подарило Сечину более 30млрд причитающихся стране дивидендов. Замечательно дербанят страну.
тат2007amg
А в следующем году - докапитализация из бюджета?
sektor7
Отличный финансовый результат.
Держатели акций очень довольны.
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