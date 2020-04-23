Ушастых сов сутки знакомили с сестрорецкими болотами, а затем выпустили на волю
В государственном природном заказнике регионального значения «Сестрорецкое болото» стало на пять хищных птиц больше. В естественную среду обитания вернули ушастых сов.
Как сообщает 23 апреля пресс-служба комитета по природопользованию Санкт-Петербурга, заказник выбрали, поскольку здесь снижена антропогенная нагрузка и есть возможность обеспечить птиц охраной. Сов, прошедших реабилитацию в ветеринарном госпитале «Зеленый попугай», сутки продержали в специальном вольере с пропитанием на территории заказника, а затем выпустили в дикую природу. Это было сделано 22 апреля — в Международный день Земли.
Ушастая сова занесена в Красную книгу Санкт-Петербурга. Комитет по природопользованию регулярно организует мероприятия, направленные на охрану и восстановление численности популяции редких и исчезающих видов животных. В 2017 году в рамках международной акции «Час Земли» на территории памятника природы «Парк «Сергиевка» выпустили трёх ушастых сов, изъятых у фотографов и прошедших курс реабилитации. В 2018 году в «Сестрорецком болоте» появился новый филин. В 2019 году на территории заказника «Северное побережье Невской губы» были выпущены два канюка.