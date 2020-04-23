Что нужно знать, чтобы доехать до дачи в Ленинградской области на выходных и в майские праздники
В соседнем регионе с тревогой ждут майские выходные и заразных дачников из Петербурга. Горожанам готовят особый приём.
Чиновники из Ленобласти на заседании правительства 23 апреля обсудили план антикоронавирусных действий на предстоящих майских праздниках. Все сошлись во мнении, что надвигающийся отдых может вылиться в одну большую головную боль.
Как сообщает 47news, губернатор Александр Дрозденко отметил, что его очень волнуют длинные майские выходные.
«Мы видим, что выглянуло солнышко, многие люди идут гулять. Плюс многие относятся к коронавирусу скептически», — объяснил он.
На бессознательность граждан власть решила влиять плакатами и видеороликами о том, какие жуткие последствия COVID-19 могут быть у переболевших в тяжёлой форме. Но глава региона считает, что одних картинок недостаточно. Нужен план «Б» в виде продуманных вариантов проезда к садовым товариществам. Они должны быть такими, чтобы «городские» ни в коем случае не останавливались, не выходили из машины и не разносили заразу. Пусть едут до своих домиков транзитом, не останавливаясь для покупки булочек, овощей, мяса и напитков.
«Меня очень тревожат майские праздники. Пусть человек едет, но на первые майские затаривается так, чтобы ему хватило», — объяснил он.
Глава Роспотребнадзора в Ленобласти Ольга Историк тоже выразила беспокойство по этому поводу.
«Майские праздники мы ждем с большой тревогой. Насколько мы сможем объяснить населению, что не должно быть празднования, так и пройдём этот период. Результаты узнаем через 10–15 дней, будем понимать, смогли ли сдержать неблагоприятное развитие ситуации», — отметила она.
Оценки, вышла ли Ленобласть на плато по развитию заболеваемости коронавирусом, у Историк и Дрозденко разошлись. Первая поводов для облегчения не видит, глава региона настроен более позитивно и говорит, что региону это всё-таки удалось.
Дачникам из Петербурга нужно будет учесть многое перед поездкой. Например, все те ограничения, которые Дрозденко принял ещё в конце марта. Так, с собой нужно будет взять хоть какой-то документ, подтверждающий, что вы едете на дачу, а не «за булочкой». Это может быть книжка садовода, копия свидетельства о собственности на участок, книжка о членстве в дачном некоммерческом партнёрстве. Если документов не будет, могут возникнуть проблемы с сотрудниками ГИБДД.
Если вы едете на дачу к бабушке, губернатор Ленобласти советует заранее обратиться к председателю садоводства или в администрацию поселения за справкой. Фото бумаги нужно будет выслать визитёрам.
Страхи Александра Дрозденко не безосновательны. Только за последние сутки в Петербурге выявили 191 нового пациента с коронавирусом.