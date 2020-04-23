Что нужно знать, чтобы доехать до дачи в Ленинградской области на выходных и в майские праздники

Чиновники из Ленобласти на заседании правительства 23 апреля обсудили план антикоронавирусных действий на предстоящих майских праздниках. Все сошлись во мнении, что надвигающийся отдых может вылиться в одну большую головную боль.



Как сообщает 47news, губернатор Александр Дрозденко отметил, что его очень волнуют длинные майские выходные.

«Мы видим, что выглянуло солнышко, многие люди идут гулять. Плюс многие относятся к коронавирусу скептически», — объяснил он.

На бессознательность граждан власть решила влиять плакатами и видеороликами о том, какие жуткие последствия COVID-19 могут быть у переболевших в тяжёлой форме. Но глава региона считает, что одних картинок недостаточно. Нужен план «Б» в виде продуманных вариантов проезда к садовым товариществам. Они должны быть такими, чтобы «городские» ни в коем случае не останавливались, не выходили из машины и не разносили заразу. Пусть едут до своих домиков транзитом, не останавливаясь для покупки булочек, овощей, мяса и напитков.