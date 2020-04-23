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23.04.2020 14:11
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Что нужно знать, чтобы доехать до дачи в Ленинградской области на выходных и в майские праздники

В соседнем регионе с тревогой ждут майские выходные и заразных дачников из Петербурга. Горожанам готовят особый приём.

Фото: Ксения Потеева/«Фонтанка.ру«/Архив

Чиновники из Ленобласти на заседании правительства 23 апреля обсудили план антикоронавирусных действий на предстоящих майских праздниках. Все сошлись во мнении, что надвигающийся отдых может вылиться в одну большую головную боль.

Как сообщает 47news, губернатор Александр Дрозденко отметил, что его очень волнуют длинные майские выходные.

«Мы видим, что выглянуло солнышко, многие люди идут гулять. Плюс многие относятся к коронавирусу скептически», — объяснил он.

На бессознательность граждан власть решила влиять плакатами и видеороликами о том, какие жуткие последствия COVID-19 могут быть у переболевших в тяжёлой форме. Но глава региона считает, что одних картинок недостаточно. Нужен план «Б» в виде продуманных вариантов проезда к садовым товариществам. Они должны быть такими, чтобы «городские» ни в коем случае не останавливались, не выходили из машины и не разносили заразу. Пусть едут до своих домиков транзитом, не останавливаясь для покупки булочек, овощей, мяса и напитков.

«Меня очень тревожат майские праздники. Пусть человек едет, но на первые майские затаривается так, чтобы ему хватило», — объяснил он.

Глава Роспотребнадзора в Ленобласти Ольга Историк тоже выразила беспокойство по этому поводу.

«Майские праздники мы ждем с большой тревогой. Насколько мы сможем объяснить населению, что не должно быть празднования, так и пройдём этот период. Результаты узнаем через 10–15 дней, будем понимать, смогли ли сдержать неблагоприятное развитие ситуации», — отметила она.

Оценки, вышла ли Ленобласть на плато по развитию заболеваемости коронавирусом, у Историк и Дрозденко разошлись. Первая поводов для облегчения не видит, глава региона настроен более позитивно и говорит, что региону это всё-таки удалось.

Дачникам из Петербурга нужно будет учесть многое перед поездкой. Например, все те ограничения, которые Дрозденко принял ещё в конце марта. Так, с собой нужно будет взять хоть какой-то документ, подтверждающий, что вы едете на дачу, а не «за булочкой». Это может быть книжка садовода, копия свидетельства о собственности на участок, книжка о членстве в дачном некоммерческом партнёрстве. Если документов не будет, могут возникнуть проблемы с сотрудниками ГИБДД.

Если вы едете на дачу к бабушке, губернатор Ленобласти советует заранее обратиться к председателю садоводства или в администрацию поселения за справкой. Фото бумаги нужно будет выслать визитёрам.

Страхи Александра Дрозденко не безосновательны. Только за последние сутки в Петербурге выявили 191 нового пациента с коронавирусом.

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Комментарии (8)

Resident_Ev1l
ГИБДДшники будут у водителя проверять документы на участок, как мило. Как он узнает подлинность документов? Дарю идею для старапа.
260731491
До тупых не доходит, что во-первых наши власти наверняка скрывают истинное количество заражённых, а во-вторых малое количество заболевших есть результат принимаемых мер.
Skazochny
режим ЧС когда?
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