В Петербурге 191 новый случай коронавируса. В России — 4774
Более 190 новых случаев заболевания коронавирусом выявлены в Петербурге. Об этом 23 апреля сообщает оперштаб.
«Оперативные данные по состоянию на 23 апреля: 62 773 случая заболевания», — рапортует общероссийский оперативный штаб.
В России за прошедший день зафиксировали 4 774 новых случая COVID-2019, большая часть из которых снова приходится на столицу. В Москве за день выявлено 1959 больных коронавирусом. На второй строчке по этому показателю Московская область с 688. В тройке держится и Санкт-Петербург со 191. Общее число заболевших коронавирусом в городе достигло 2458.
Общее число смертей заболевших коронавирусом достигло 555, в выздороветь удалось 4 891.