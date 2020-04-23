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23.04.2020 10:40
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В Петербурге 191 новый случай коронавируса. В России — 4774

Более 190 новых случаев заболевания коронавирусом выявлены в Петербурге. Об этом 23 апреля сообщает оперштаб.

«Оперативные данные по состоянию на 23 апреля: 62 773 случая заболевания», — рапортует общероссийский оперативный штаб.

В России за прошедший день зафиксировали 4 774 новых случая COVID-2019, большая часть из которых снова приходится на столицу. В Москве за день выявлено 1959 больных коронавирусом. На второй строчке по этому показателю Московская область с 688. В тройке держится и Санкт-Петербург со 191. Общее число заболевших коронавирусом в городе достигло 2458.

Общее число смертей заболевших коронавирусом достигло 555, в выздороветь удалось 4 891.

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Комментарии (21)

Mozg
Интересно, что процент выздоровевших в СПб значительно выше чем в среднем по России.

Складывается впечатление, что они для статистики рисуют человека заболевшим, а на следующий день тихонечко ставят галочку ему как выздоровевшему, что бы не держать здорового человека в больнице.

Таким образом статистика случаев прибавляется, деньги освоены, человек счастлив что сбежал от них.
155296642
Пугает то, что снижение в основном в Москве. В остальных регионах особо ничего не меняется.
Мы идём по американскому пути. Там скорость распространения в Нью-Йорке снизилась за апрель значительно. А по штатам в целом нет
kuk-vasyusha
беда беда))
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