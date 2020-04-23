В Петербурге поставили на паузу компьютерный клуб. За стрелялки геймеров владельца наказали штрафом на 8 кг гречки

Как сообщает объединённая пресс-служба судов 23 апреля, несмотря на запрет работы развлекательных заведений, клуб HeadShot в Виленском переулке был доступен для геймеров. 2 апреля в помещении застукали нескольких молодых людей. Полицейские составили протокол по части 2 статьи 6.3 КоАП «Нарушение законодательства в области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения».

Ленинский районный суд привлёк к административной ответственности за нарушение санитарно-эпидемиологического законодательства петербургского предпринимателя. В период пандемии в его компьютерном клубе оказались игроки.

Хозяин заведения Максим Успенский в ходе судебного заседания вину признал частично и уточнил, что компанию привёл один из сотрудников без разрешения начальства.

Суд назначил наказание в виде штрафа в размере 500 рублей. Помещение опечатали.

За нежелание закрываться в период коронавирусных ограничений уже наказаны фитнес-клуб, кофейня, кальянная, бильярдный клуб, пышечная, а также предпринимательница из Купчино, решившая подстричь собственного мужа.