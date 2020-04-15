Предпринимательница из Купчино не вытерпела обросшего мужа и взялась за ножницы. Стрижку прервали полицейские

В Петербурге привлекли к ответственности ещё одно ИП, не пожелавшее закрываться в разгар пандемии. Парикмахерская принимала только своих, но суд решил, что при коронавирусе и семья — клиенты.



Как сообщает объединённая пресс-служба судов города 15 апреля, «коронавирусных» каникул не выдержала владелица ИП Туаева (Хамицаева). 9-го числа женщину застукали в её парикмахерской на Бухарестской, 78, с ножницами и людьми. Полицейские напомнили о том, что работать салонам нельзя до конца месяца, и составили протокол по части 2 статьи 6.3 КоАП «Нарушение законодательства в области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения».