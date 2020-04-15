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Всё о коронавирусе в Петербурге и мире. Онлайн

15.04.2020 18:28
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Предпринимательница из Купчино не вытерпела обросшего мужа и взялась за ножницы. Стрижку прервали полицейские

В Петербурге привлекли к ответственности ещё одно ИП, не пожелавшее закрываться в разгар пандемии. Парикмахерская принимала только своих, но суд решил, что при коронавирусе и семья — клиенты.

Как сообщает объединённая пресс-служба судов города 15 апреля, «коронавирусных» каникул не выдержала владелица ИП Туаева (Хамицаева). 9-го числа женщину застукали в её парикмахерской на Бухарестской, 78, с ножницами и людьми. Полицейские напомнили о том, что работать салонам нельзя до конца месяца, и составили протокол по части 2 статьи 6.3 КоАП «Нарушение законодательства в области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения».

В суде женщина объяснила своё стремление к работе необходимостью привести в порядок семью. По её словам, чужих в помещение она не пускала: за клиента приняли мужа, стрижку ему делал сын.

«Суд назначил наказание в виде административного приостановления деятельности ИП Туаевой (Хамицаевой) на срок 30 суток», — уточнили в пресс-службе.

За нежелание закрываться в период коронавирусных ограничений уже наказаны фитнес-клуб, кофейня, кальянная, бильярдный клуб и пышечная. Смольный отреагировал на это ужесточением правил: теперь к ответственности будут привлекать не только предпринимателей, но и посетителей заведений.

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Комментарии (5)

Pilat
Даже самый правильный закон у нас превращается в идиотский из-за тупости исполнителей.
Мне это напомнило эпизод из фильма "Изображая жертву".
Если кто не смотрел - очень рекомендую.
Z9.Umnik
Действительно, где народу подстригаться? Или где купить машинку для стрижки? Наши "цари" наверно считают, что можно самостоятельно побриться наголо, как в концлагере. Чем помешали небольшие парикмахерские, рассчитанные на 2-3 человек, в продуктовом магазине народу гораздо больше.
Открывайте, с учетом необходимых мер.
krasnonosov
Ироды!
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