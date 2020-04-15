Предпринимательница из Купчино не вытерпела обросшего мужа и взялась за ножницы. Стрижку прервали полицейские
В Петербурге привлекли к ответственности ещё одно ИП, не пожелавшее закрываться в разгар пандемии. Парикмахерская принимала только своих, но суд решил, что при коронавирусе и семья — клиенты.
Как сообщает объединённая пресс-служба судов города 15 апреля, «коронавирусных» каникул не выдержала владелица ИП Туаева (Хамицаева). 9-го числа женщину застукали в её парикмахерской на Бухарестской, 78, с ножницами и людьми. Полицейские напомнили о том, что работать салонам нельзя до конца месяца, и составили протокол по части 2 статьи 6.3 КоАП «Нарушение законодательства в области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения».
В суде женщина объяснила своё стремление к работе необходимостью привести в порядок семью. По её словам, чужих в помещение она не пускала: за клиента приняли мужа, стрижку ему делал сын.
«Суд назначил наказание в виде административного приостановления деятельности ИП Туаевой (Хамицаевой) на срок 30 суток», — уточнили в пресс-службе.
За нежелание закрываться в период коронавирусных ограничений уже наказаны фитнес-клуб, кофейня, кальянная, бильярдный клуб и пышечная. Смольный отреагировал на это ужесточением правил: теперь к ответственности будут привлекать не только предпринимателей, но и посетителей заведений.