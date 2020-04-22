Сергей Семак: Кокорин хочет играть в «Зените»

Главный тренер футбольного клуба «Зенит» Сергей Семак рассказал о перспективах нападающего Александра Кокорина, арендованного «Сочи». В прямом эфире инстаграма «Детского хосписа» в среду, 22 апреля, Семак подчеркнул, что дальнейшие перспективы игрока в петербургской команде зависят от него самого и от руководства.

«Конечно, мне бы очень хотелось (чтобы Кокорин играл в «Зените». — Ред.). Сейчас у него арендное соглашение с «Сочи». Пока я не могу сказать, как ситуация дальше будет обстоять. Саша хочет играть в нашей команде. Я как тренер говорил и говорю, что это прекрасный футболист, один из лучших в чемпионате России. Он усилит абсолютно любой клуб. Здесь уже дело за руководством и Сашей — насколько придут к общему знаменателю, получится ли договориться», — заявил Семак.