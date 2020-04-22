На митинге против режима самоизоляции во Владикавказе пострадали 13 сотрудников Росгвардии. Их обидчикам предъявили две статьи УК

Следком Республики Северная Осетия — Алания возбудил уголовное дело по статьям «Хулиганство, связанное с сопротивлением представителю власти, исполняющему обязанности по охране общественного порядка» и «Применение насилия в отношении представителей власти» после того, как на митинге 20 апреля 13 сотрудников Росгвардии получили травмы. Об этом 22 апреля сообщает пресс-служба ведомства.



По версии следствия, участие в несогласованной акции у дома правительства республики принимали около двух тысяч человек. Митингующими публично были выдвинуты требования об отставке главы и правительства Республики Северная Осетия — Алания, а также о снятии режима самоизоляции.

