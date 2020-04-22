На митинге против режима самоизоляции во Владикавказе пострадали 13 сотрудников Росгвардии. Их обидчикам предъявили две статьи УК
Следком Республики Северная Осетия — Алания возбудил уголовное дело по статьям «Хулиганство, связанное с сопротивлением представителю власти, исполняющему обязанности по охране общественного порядка» и «Применение насилия в отношении представителей власти» после того, как на митинге 20 апреля 13 сотрудников Росгвардии получили травмы. Об этом 22 апреля сообщает пресс-служба ведомства.
По версии следствия, участие в несогласованной акции у дома правительства республики принимали около двух тысяч человек. Митингующими публично были выдвинуты требования об отставке главы и правительства Республики Северная Осетия — Алания, а также о снятии режима самоизоляции.
Вызванные на место сотрудники Росгвардии и МВД предприняли попытку вытеснить толпу с площади при помощи специальных средств в виде противоударных щитов.
«После этого неустановленные следствием лица, не желая быть задержанными и привлеченными к административной ответственности за совершенное ими правонарушение и принудительно удаленными с площади, грубо нарушая общественный порядок, применили физическое насилие в отношении тринадцати сотрудников Росгвардии и МВД, причинив им телесные повреждения», — сообщает ведомство.
Сейчас полиция и СК ищет обидчиков силовиков. Расследование уголовного дела продолжается.
Накануне 14 суд во Владикавказе назначил административные аресты 14 участникам несанкционированной акции.