14 участников митинга во Владикавказе получили административный арест
Суд во Владикавказе назначил административные аресты 14 участникам несанкционированной акции, которая накануне прошла у Дома правительства Северной Осетии.
Как 21 апреля, сообщили "Интерфаксу" в объединенной пресс-службе судов общей юрисдикции республики, наказание составило от трех до пятнадцати суток в зависимости от статьи. Суды рассмотрели дела по статьям КоАП ПФ "Неповиновение законному распоряжению или требованию сотрудника правоохранительных органов" и "Организация массового одновременного пребывания и (или) передвижения граждан в общественных местах, повлекших нарушение общественного порядка".
Завтра суды Владикавказа вынесут решения по другим участникам несанкционированной акции "по мере того, как поступают материалы".
Жители Северной Осетии 20 апреля вышли на митинг против режима самоизоляции к Дому правительства во Владикавказе. Поговорить с ними попытался глава республики Вячеслав Битаров. Однако установить конструктивный диалог не получилось, и ситуация несколько вышла из-под контроля. , В акции принимали участие порядка 1500–2000 человек. Выйти на улицы их заставило не только введение ограничительных мер, но и потеря работы, а также недостаток актуальных сведений о количестве зараженных коронавирусом.