«Не я придумал эту болезнь». Глава Северной Осетии попытался усмирить митингующих против режима самоизоляции

Жители Северной Осетии вышли на митинг против режима самоизоляции к Дому правительства во Владикавказе. Поговорить с ними попытался глава республики Вячеслав Битаров. Однако установить конструктивный диалог не получилось, и ситуация несколько вышла из-под контроля.



«Не я придумал эту болезнь, от этой болезни есть одно лечение, лекарства еще не изобретено — посидеть дома, как это во многих странах делали. Если мне кто-то докажет, что коронавируса нет, я все опять открою», — приводит слова Битарова 20 апреля Znak.com.

