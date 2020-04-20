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Кому разрешено работатьЗапреты в СПБ. ОфициальноГлавные новости о COVID-19ВСЁ О КОРОНАВИРУСЕ. ОНЛАЙН
20.04.2020 16:38
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«Не я придумал эту болезнь». Глава Северной Осетии попытался усмирить митингующих против режима самоизоляции

Жители Северной Осетии вышли на митинг против режима самоизоляции к Дому правительства во Владикавказе. Поговорить с ними попытался глава республики Вячеслав Битаров. Однако установить конструктивный диалог не получилось, и ситуация несколько вышла из-под контроля.

«Не я придумал эту болезнь, от этой болезни есть одно лечение, лекарства еще не изобретено — посидеть дома, как это во многих странах делали. Если мне кто-то докажет, что коронавируса нет, я все опять открою», — приводит слова Битарова 20 апреля Znak.com.

Это же интернет-издание пишет, что участники протеста встретили выступление главы республики свистом и стали выкрикивать требования о его отставке. Вслед за этим сотрудники полиции потребовали от них прекратить проведение несанкционированного митинга и разойтись по домам, но те выполнить требование отказались. В результате задержанными оказались как минимум двое человек — организаторы акции Рамис Чиркинов и Арсен Бесолов.

Как пишут СМИ, в акции принимают участие порядка 1500–2000 человек. По информации издания, выйти на улицы их заставило не только введение ограничительных мер, но и потеря работы, а также недостаток актуальных сведений о количестве зараженных коронавирусом. Дом правительства оцеплен сотрудниками ОМОН.

ГТРК «Алания» добавляет, что протестующим предложили сформировать инициативную группу для продолжения переговоров. Собравшиеся выбирают делегатов.

Напомним, в Северной Осетии зарегистрировано 145 случаев заболевания COVID-19. Умерли двое, выздоровели восемь человек.

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Комментарии (8)

Chinalove
Осетины - гордый и смелый народ! Их терпилами не назовёшь...
Swift_5e4d8a276f5e8
.... губер то при чём, вопросы не по адресу ...
260602101
Застоялась Росгвардия без работы....пора раздвинуть плечи молодецкие.
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