«Не я придумал эту болезнь». Глава Северной Осетии попытался усмирить митингующих против режима самоизоляции
Жители Северной Осетии вышли на митинг против режима самоизоляции к Дому правительства во Владикавказе. Поговорить с ними попытался глава республики Вячеслав Битаров. Однако установить конструктивный диалог не получилось, и ситуация несколько вышла из-под контроля.
«Не я придумал эту болезнь, от этой болезни есть одно лечение, лекарства еще не изобретено — посидеть дома, как это во многих странах делали. Если мне кто-то докажет, что коронавируса нет, я все опять открою», — приводит слова Битарова 20 апреля Znak.com.
Это же интернет-издание пишет, что участники протеста встретили выступление главы республики свистом и стали выкрикивать требования о его отставке. Вслед за этим сотрудники полиции потребовали от них прекратить проведение несанкционированного митинга и разойтись по домам, но те выполнить требование отказались. В результате задержанными оказались как минимум двое человек — организаторы акции Рамис Чиркинов и Арсен Бесолов.
Людей начали вытеснять с площади, в сторону центра движется колонна Росгвардии #россия pic.twitter.com/Ap42vof1ah— Алексей Кириленко (@Kirilenko_a) April 20, 2020
Как пишут СМИ, в акции принимают участие порядка 1500–2000 человек. По информации издания, выйти на улицы их заставило не только введение ограничительных мер, но и потеря работы, а также недостаток актуальных сведений о количестве зараженных коронавирусом. Дом правительства оцеплен сотрудниками ОМОН.
ГТРК «Алания» добавляет, что протестующим предложили сформировать инициативную группу для продолжения переговоров. Собравшиеся выбирают делегатов.
Напомним, в Северной Осетии зарегистрировано 145 случаев заболевания COVID-19. Умерли двое, выздоровели восемь человек.