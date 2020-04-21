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21.04.2020 22:49
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На обыске у стрелка в Апраксином дворе нашли автомат Калашникова

Задержанный за выстрел в сотрудницу «Отеля-55» оказался владельцем этого хостела. Пока он раскаивался в полиции, оперативники нашли у него автомат Калашникова складной укороченный.

Как уже сообщила «Фонтанка», к 21 часу 21 апреля неизвестный, засевший в отеле на территории Апраксина двора, сдался сотрудникам СОБР Росгвардии. Перед этим он из травматического пистолета выстрелил в глаз женщине. Вечером вторника медики пытаются спасти ей зрение.

По данным «Фонтанки», имя задержанного – Зейналов. Ему под 40 лет. Родился в Азербайджане, а гостиница фактически принадлежит ему.

После случившегося полицейские осмотрели комнаты в небольшом по размеру отеле, обнаружили патроны и автомат Калашникова. Находки отправлены на баллистическую экспертизу, но у оперативников уголовного розыска нет сомнений, что оружие пригодно к стрельбе.

Судя по всему, фигурант еще не знает об этом, так как, по словам полицейских Центрального района, раскаивается просто в глупости. К пострадавшей, как признался Зейналов, он испытывает романтические чувства.

© Фонтанка.Ру

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Комментарии (5)

Kamikaze
Что пудов ее виновной признают
Do-Mi-Nor
Он, она, любовь и Калаш....
pila_grigoryeva
надо понять зейналова и простить.Все таки практически коренной петербуржец.У нас все мэры выходцы из азербайджана
А русская лишившись глаза это издержки нац политики путина
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