На обыске у стрелка в Апраксином дворе нашли автомат Калашникова

Задержанный за выстрел в сотрудницу «Отеля-55» оказался владельцем этого хостела. Пока он раскаивался в полиции, оперативники нашли у него автомат Калашникова складной укороченный.



Как уже сообщила «Фонтанка», к 21 часу 21 апреля неизвестный, засевший в отеле на территории Апраксина двора, сдался сотрудникам СОБР Росгвардии. Перед этим он из травматического пистолета выстрелил в глаз женщине. Вечером вторника медики пытаются спасти ей зрение.

По данным «Фонтанки», имя задержанного – Зейналов. Ему под 40 лет. Родился в Азербайджане, а гостиница фактически принадлежит ему.

