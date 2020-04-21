На обыске у стрелка в Апраксином дворе нашли автомат Калашникова
Задержанный за выстрел в сотрудницу «Отеля-55» оказался владельцем этого хостела. Пока он раскаивался в полиции, оперативники нашли у него автомат Калашникова складной укороченный.
Как уже сообщила «Фонтанка», к 21 часу 21 апреля неизвестный, засевший в отеле на территории Апраксина двора, сдался сотрудникам СОБР Росгвардии. Перед этим он из травматического пистолета выстрелил в глаз женщине. Вечером вторника медики пытаются спасти ей зрение.
По данным «Фонтанки», имя задержанного – Зейналов. Ему под 40 лет. Родился в Азербайджане, а гостиница фактически принадлежит ему.
После случившегося полицейские осмотрели комнаты в небольшом по размеру отеле, обнаружили патроны и автомат Калашникова. Находки отправлены на баллистическую экспертизу, но у оперативников уголовного розыска нет сомнений, что оружие пригодно к стрельбе.
Судя по всему, фигурант еще не знает об этом, так как, по словам полицейских Центрального района, раскаивается просто в глупости. К пострадавшей, как признался Зейналов, он испытывает романтические чувства.