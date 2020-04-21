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21.04.2020 20:52
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В Апраксин двор прибыл спецназ Росгвардии. Неизвестный выстрелил в женщину и забаррикадировался

Несколько экипажей полиции и спецназ вечером 21 апреля работали в центре Петербурга на территории Апраксина двора. Перед этим из местного отеля выбежала женщина в крови.

Как передает корреспондент Фонтанки с места событий, основное действие развернулось около 19.00 у корпуса в Апраксином дворе, где расположен «Отель-55». Именно из него выскочила сотрудница гостиницы и звала на помощь. Ее лицо было в крови. Она кричала, что в нее стреляли.

Фото: Николай Кудин/"Фонтанка.ру"
Фото: Николай Кудин/"Фонтанка.ру"
Фото: Николай Кудин/"Фонтанка.ру"
Фото: Николай Кудин/"Фонтанка.ру"
Фото: Николай Кудин/"Фонтанка.ру"

Прибывшие медики скорой зафиксировали пулевое ранение в глаз и увезли женщину больницу. По информации, переданной в полицию, неизвестный выстрелил в нее в отеле, сам забаррикадировался там же. На место выехали уголовный розыск ГУ МВД по Петербургу и СОБР Росгвардии, которым предстояло выкурить обидчика из гостиницы.

К половине девятого все уже закончилось. Как рассказал «Фонтанке» один из оперативников, сдался мужчина быстро. На вопрос, не стрелял ли, ответ был такой: «После уже? Нет, не стрелял». От прочих комментариев полицейские воздержались.

По информации нашего издания, задержанный гражданин России, родился в Азербайджане, работает на рынке в Апраксином дворе. К пострадавшей питал романтические чувства и теперь раскаивается в содеянном.

© Фонтанка.Ру

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