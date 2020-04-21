Несколько экипажей полиции и спецназ вечером 21 апреля работали в центре Петербурга на территории Апраксина двора. Перед этим из местного отеля выбежала женщина в крови.

Как передает корреспондент Фонтанки с места событий, основное действие развернулось около 19.00 у корпуса в Апраксином дворе, где расположен «Отель-55». Именно из него выскочила сотрудница гостиницы и звала на помощь. Ее лицо было в крови. Она кричала, что в нее стреляли.