В Апраксин двор прибыл спецназ Росгвардии. Неизвестный выстрелил в женщину и забаррикадировался
Несколько экипажей полиции и спецназ вечером 21 апреля работали в центре Петербурга на территории Апраксина двора. Перед этим из местного отеля выбежала женщина в крови.
Как передает корреспондент Фонтанки с места событий, основное действие развернулось около 19.00 у корпуса в Апраксином дворе, где расположен «Отель-55». Именно из него выскочила сотрудница гостиницы и звала на помощь. Ее лицо было в крови. Она кричала, что в нее стреляли.
Прибывшие медики скорой зафиксировали пулевое ранение в глаз и увезли женщину больницу. По информации, переданной в полицию, неизвестный выстрелил в нее в отеле, сам забаррикадировался там же. На место выехали уголовный розыск ГУ МВД по Петербургу и СОБР Росгвардии, которым предстояло выкурить обидчика из гостиницы.
К половине девятого все уже закончилось. Как рассказал «Фонтанке» один из оперативников, сдался мужчина быстро. На вопрос, не стрелял ли, ответ был такой: «После уже? Нет, не стрелял». От прочих комментариев полицейские воздержались.
По информации нашего издания, задержанный гражданин России, родился в Азербайджане, работает на рынке в Апраксином дворе. К пострадавшей питал романтические чувства и теперь раскаивается в содеянном.