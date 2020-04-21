Пал травы едва не привел к трагедии в Новосибирской области. Пожилого местного жителя доставили в больницу с ожогами, его машина сгорела. Поджигателя травы ищет полиция и дознаватели МЧС.



Около двух часов дня 20 апреля пожилой мужчина приехал на автомобиле на свою пасеку недалеко от деревни Кривояш в Болотнинском районе, сообщает 21 апреля ГУ МЧС Новосибирской области. На поляне рядом с лесом пенсионер заметил горящую траву.

Огонь быстро распространялся в сторону пасеки, и мужчина подручными средствами начал тушить пожар. Однако с другой стороны огонь уже подобрался к его автомобилю, и машина загорелась. Пасечник вызвал пожарных, а сам стал спасать автомобиль.