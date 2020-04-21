Из-за пала травы под Новосибирском сгорел автомобиль и пострадал пенсионер. Он пытался спасти свою пасеку
Пал травы едва не привел к трагедии в Новосибирской области. Пожилого местного жителя доставили в больницу с ожогами, его машина сгорела. Поджигателя травы ищет полиция и дознаватели МЧС.
Около двух часов дня 20 апреля пожилой мужчина приехал на автомобиле на свою пасеку недалеко от деревни Кривояш в Болотнинском районе, сообщает 21 апреля ГУ МЧС Новосибирской области. На поляне рядом с лесом пенсионер заметил горящую траву.
Огонь быстро распространялся в сторону пасеки, и мужчина подручными средствами начал тушить пожар. Однако с другой стороны огонь уже подобрался к его автомобилю, и машина загорелась. Пасечник вызвал пожарных, а сам стал спасать автомобиль.
До ближайшей пожарной части — 22 километра, поэтому первые пожарные расчеты прибыли на место через полчаса. За пять минут пожарные потушили открытый огонь и убедились, что больше нет тлеющей травы. Однако автомобиль полностью сгорел. Пенсионера с ожогами различной степени тяжести госпитализировали. Также огонь уничтожил траву на площади 800 квадратных метров.
Теперь инспекторы Госпожнадзора и сотрудники отдела лесных отношений устанавливают размер ущерба и все обстоятельства произошедшего. Чтобы установить виновных в пожаре, МЧС направило запрос в МВД для проведения следственных и сыскных мероприятий.
В региональном МЧС отмечают, что с наступлением аномально жаркой погоды в Новосибирской области люди стали активно выезжать на природу и из-за их неосмотрительности возникают природные пожары, а в некоторых районах местные власти в нарушение закона проводят палы травы. Только за прошедшие сутки в регионе было зарегистрировано 12 лесных пожаров на площади 90,4 га.
Проблема пала травы весной актуальна и для Петербурга с Ленинградской областью. В конце марта в Пушкинском районе жители наблюдали зарево от горящей травы на бывших сельхозугодьях.
Поджог травы, как установила полиция Украины, привел и к серьезному лесному пожару в чернобыльской зоне отчуждения. К 13 апреля огонь подобрался к АЭС и хранилищу радиоактивных отходов. Дожди помогли потушить огонь, но позднее сообщили, что пожар разгорелся снова.