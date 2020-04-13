FONTANKA.RU - Санкт-Петербург онлайн
18+
Расширенный поиск
Погода
+2°C/Завтра: +4
73.52р80.54р
СРОЧНО

#минусвирус на «Фонтанке» — смотри онлайн

13.04.2020 20:43
6
Печать

В Чернобыле лесной пожар достиг Припяти и подбирается к хранилищам с радиоактивными отходами

Пожар в Чернобыльской зоне отчуждения захватывает новые территории, ситуация становится критической. Об этом в «Фейсбуке» написал член общественного совета в Государственном агентстве Украины по управлению Зоной отчуждения (ГАЗО) Ярослав Емельяненко 13 апреля.

«Сейчас пожар достиг Припяти и находится в двух километрах против хранения радиоактивных отходов "Підлісний", где расположены самые активные радиационные отходы всей Чернобыльской зоны, и от самого Чернобыля», — уточнил он.

Лесной пожар начался в Чернобыльской зоне отчуждения, возле села Владимировка, днём 4 апреля, сообщалось о превышении нормы радиации в очаге в 16 раз. 6 апреля полицейские установили, что к этому причастен 27-летний житель села Раговка, который ради забавы поджёг траву и мусор в трёх местах. Возбуждено уголовное дело.

ПОДЕЛИТЬСЯ

ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

Рассылка "Фонтанки": главное за день в вашей почте. По будним дням получайте дайджест самых интересных материалов и читайте в удобное время.

Комментарии (6)

Pilat
Скоро узнаем, что его наняли москали.
22ilves
И опять - апрель....Интересно, куда ветер сейчас дунет....
260878621
🔞Сайт №1 Для Поиска Любовницы! ➜ http://stopblock.xyz
читать все комментариидобавить комментарий
Читайте также
Яндекс.Рекомендации

Наши партнёры

СМИ2

Lentainform

Загрузка...

24СМИ. Агрегатор

Новости компаний