Пожар в Чернобыльской зоне отчуждения захватывает новые территории, ситуация становится критической. Об этом в «Фейсбуке» написал член общественного совета в Государственном агентстве Украины по управлению Зоной отчуждения (ГАЗО) Ярослав Емельяненко 13 апреля.



«Сейчас пожар достиг Припяти и находится в двух километрах против хранения радиоактивных отходов "Підлісний", где расположены самые активные радиационные отходы всей Чернобыльской зоны, и от самого Чернобыля», — уточнил он.