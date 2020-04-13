В Чернобыле лесной пожар достиг Припяти и подбирается к хранилищам с радиоактивными отходами
Пожар в Чернобыльской зоне отчуждения захватывает новые территории, ситуация становится критической. Об этом в «Фейсбуке» написал член общественного совета в Государственном агентстве Украины по управлению Зоной отчуждения (ГАЗО) Ярослав Емельяненко 13 апреля.
«Сейчас пожар достиг Припяти и находится в двух километрах против хранения радиоактивных отходов "Підлісний", где расположены самые активные радиационные отходы всей Чернобыльской зоны, и от самого Чернобыля», — уточнил он.
Лесной пожар начался в Чернобыльской зоне отчуждения, возле села Владимировка, днём 4 апреля, сообщалось о превышении нормы радиации в очаге в 16 раз. 6 апреля полицейские установили, что к этому причастен 27-летний житель села Раговка, который ради забавы поджёг траву и мусор в трёх местах. Возбуждено уголовное дело.