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05.04.2020 18:47
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Пожар под Чернобылем тушат второй день. Уровень радиации в очаге превысил норму в 16 раз

Украинские спасатели второй день заливают лесной пожар, разгоревшийся в чернобыльской зоне отчуждения. Борьбу с огнём ведут уже по двум очагам.

Как сообщает Государственная служба по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС) 5 апреля, первый очаг расположен между Владимировкой и селом Октябрьское Котовского лесничества. Площадь возгорания там держится в пределах 20 гектаров. Ещё пять горят в том же лесничестве возле села Раговка. В тушении задействованы 138 человек, 32 единицы техники, в том числе самолёт Ан-32П и вертолёт Ми-8. Противопожарная авиация сбросила больше 64 тонн воды.

Исполняющий обязанности главы Госэкоинспекции Украины Егор Фирсов на своей странице в Facebook пишет, что 20 гектаров горят только в зоне отчуждения, всего же площадь пожара в пять раз больше. «Есть плохие новости — в центре пожара радиация выше нормы. Показатели прибора составляют 2,3 при норме 0,14», — приводит он показания дозиметра.

На смог и запах гари с утра начали жаловаться жители Киева и области. В ГСЧС успокаивают, что радиационный фон в населённых пунктах не превышен.

«Киев — 0,014, Киевская область — в пределах 0,012. Максимально допустимый природный фон 0,05. Так что никакой паники!» — говорится в Facebook службы. Жителей предупреждают, что из-за антициклона загазованность воздуха может держаться несколько дней.

Чернобыльская зона отчуждения — запретная для проживания и хозяйственной деятельности территория вокруг Чернобыльской АЭС, на которой 26 апреля 1986 года произошел взрыв четвертого энергоблока.

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Комментарии (1)

260822311
В МЧС Украины официальную съёмку вертикально на смартфон снимают?
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