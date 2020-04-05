Пожар под Чернобылем тушат второй день. Уровень радиации в очаге превысил норму в 16 раз

Украинские спасатели второй день заливают лесной пожар, разгоревшийся в чернобыльской зоне отчуждения. Борьбу с огнём ведут уже по двум очагам.

Как сообщает Государственная служба по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС) 5 апреля, первый очаг расположен между Владимировкой и селом Октябрьское Котовского лесничества. Площадь возгорания там держится в пределах 20 гектаров. Ещё пять горят в том же лесничестве возле села Раговка. В тушении задействованы 138 человек, 32 единицы техники, в том числе самолёт Ан-32П и вертолёт Ми-8. Противопожарная авиация сбросила больше 64 тонн воды.

Исполняющий обязанности главы Госэкоинспекции Украины Егор Фирсов на своей странице в Facebook пишет, что 20 гектаров горят только в зоне отчуждения, всего же площадь пожара в пять раз больше. «Есть плохие новости — в центре пожара радиация выше нормы. Показатели прибора составляют 2,3 при норме 0,14», — приводит он показания дозиметра.