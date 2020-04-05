В Чернобыльской зоне отчуждения горят 20 гектаров леса. Тушение осложняет повышенная радиация
Лесной пожар разгорелся в районе Чернобыля в субботу, 4 апреля. К тушению привлекли более 90 спасателей, два противопожарных самолёта и вертолёт.
Как сообщает Госслужба Украины по чрезвычайным ситуациям, информация о возгорании в зоне отчуждения и обязательного отселения вблизи села Владимировка Котовского лесничества поступила в ведомство незадолго до половины второго дня. Верховой лесной пожар охватил 20 гектаров. На отдельных участках зафиксирован повышенный радиационный фон, но угрозы для населения нет, уточняют в ГСЧС.
В ликвидации горения задействованы более 90 пожарных и 21 единица техники, в том числе вертолёт МИ-8. Воду также сбрасывают с бортов двух самолётов АН-32П. «По состоянию на 20:00 верхового пожара не наблюдается», - говорится в сообщении ведомства.
Чернобыльская зона отчуждения – запретная для проживания и хозяйственной деятельности территория вокруг Чернобыльской АЭС, на которой 26 апреля 1986 года произошел взрыв четвертого энергоблока. В результате территория в радиусе 30 километров подверглась радиоактивному заражению. Общая площадь радиационного загрязнения Украины составила 50 тысяч квадратных километров в 12 областях.