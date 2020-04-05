Лесной пожар разгорелся в районе Чернобыля в субботу, 4 апреля. К тушению привлекли более 90 спасателей, два противопожарных самолёта и вертолёт.



Как сообщает Госслужба Украины по чрезвычайным ситуациям, информация о возгорании в зоне отчуждения и обязательного отселения вблизи села Владимировка Котовского лесничества поступила в ведомство незадолго до половины второго дня. Верховой лесной пожар охватил 20 гектаров. На отдельных участках зафиксирован повышенный радиационный фон, но угрозы для населения нет, уточняют в ГСЧС.