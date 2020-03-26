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26.03.2020 00:21
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Зарево над Пушкиным наблюдают жители Ленобласти. Горят бывшие сельхозугодья

Сухая трава полыхает в Пушкинском районе Петербурга вечером 25 марта. Фотографиями пожара делятся из соседних домов и из областного посёлка.

О пожаре на улице Архитектора Данини там, где раньше были сельхозугодья совхоза «Детскосельский», «Фонтанке» сообщили читатели. В соцсетях уточнили, что наблюдают за палом травы уже несколько часов.

Фото: ДТП и ЧП | Санкт-Петербург | Питер Онлайн | СПб
Фото: ДТП и ЧП | Санкт-Петербург | Питер Онлайн | СПб
Фото: ДТП и ЧП | Санкт-Петербург | Питер Онлайн | СПб

Площадь постепенно разрастается, в ближайших домах жалуются на сильный запах гари и фотографируют пожар. Снимки далёкого зарева шлют жители посёлка Приладожский, отмечая, что находятся километрах в 60-ти от возгорания.

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