Зарево над Пушкиным наблюдают жители Ленобласти. Горят бывшие сельхозугодья
Сухая трава полыхает в Пушкинском районе Петербурга вечером 25 марта. Фотографиями пожара делятся из соседних домов и из областного посёлка.
О пожаре на улице Архитектора Данини там, где раньше были сельхозугодья совхоза «Детскосельский», «Фонтанке» сообщили читатели. В соцсетях уточнили, что наблюдают за палом травы уже несколько часов.
Площадь постепенно разрастается, в ближайших домах жалуются на сильный запах гари и фотографируют пожар. Снимки далёкого зарева шлют жители посёлка Приладожский, отмечая, что находятся километрах в 60-ти от возгорания.