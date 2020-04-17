Комментарий метеорологов 17 апреля опубликован в Facebook Государственной службы по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС) страны. Специалисты объясняют: накануне в Киеве наблюдали пылевой шторм, в результате которого практически во всём городе ухудшилась видимость.

Столицу Украины затянуло смогом из-за пожара в чернобыльской зоне отчуждения. Об этом сообщает администрация Киева. Синоптики утверждают, что с дымом перепутали пыль.

«Это вызвало некоторую тревогу среди людей», — признают в Гидрометцентре. Пыль с полей нагнал западный ветер, он же донёс дым от домовладений, где безответственные хозяева палят траву. К движению воздушной массы из Чернобыля он отношения не имеет, продукты горения до Киева не дошли, заверяют синоптики.

Столичная администрация такой уверенности не испытывает. На сайте сказано, что на 21:30 четверга в воздухе зафиксированы продукты горения, показатели формальдегида и диоксида азота превышены.

«Причиной этого является пожар в Житомирской области и зоне отчуждения и безусловного (обязательного) отселения, а также северо-западный ветер. Радиационный фон в столице в пределах нормы — 0,14 микрозиверта», — говорится в релизе .

Горожан просят держать окна закрытыми, а если открывать, то завешивать форточку влажной тканью, побольше пить, почаще делать влажную уборку в квартире и постараться меньше гулять.



Пожар в чернобыльской зоне отчуждения тушат почти две недели. К 13 апреля огонь перешел на левый берег реки Припять, подобрался к АЭС и хранилищу радиоактивных отходов.

Позднее сообщалось, что дожди помогли потушить пожар, но накануне он разгорелся снова. По версии украинской полиции, причиной стал неосмотрительный пал травы.

