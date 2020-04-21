FONTANKA.RU - Санкт-Петербург онлайн
18+
Расширенный поиск
Погода
+11°C/Завтра: +6
74.67р81.10р
СРОЧНО

За день от внебольничной пневмонии умер 21 человек

Пособие по безработице - опытКому разрешено работатьЗапреты в СПБ. ОфициальноГлавные новости о COVID-19ВСЁ О КОРОНАВИРУСЕ. ОНЛАЙН
21.04.2020 15:38
6
Печать

ВОЗ настаивает на введении карантина в Белоруссии

Всемирная организация здравоохранения настаивает на введении в Белоруссии карантинных мер для противодействия распространению коронавирусной инфекции нового типа. Это следует из опубликованного 21 апреля отчета специалистов ВОЗ, инспектировавших страну на прошлой неделе

«Число зарегистрированных случаев COVID-19 в Белоруссии быстро растет (...) вспышка COVID-19 в Белоруссии вступает в фазу передачи среди населения, стране необходимо предпринять шаги для увеличения физического дистанцирования», — говорится в отчете.

ВОЗ рекомендовала властям Белоруссии отменить все массовые мероприятия, поместит в карантин всех контактных с инфицированными, перейти на дистанционное обучение школьников и студентов, закрыть детсады, ограничить движение в городах и между районами страны и т.п.

Пока специалисты ВОЗ не видят необходимости в режиме самоизоляции для всех граждан, как в России или на Украине. Однако они вновь призвали власти Белоруссии «четко, прозрачно и регулярно» оповещать граждан о ситуации с развитием эпидемии и мерах профилактики.

Ранее сообщалось, что доля заразившихся COVID-2019 в республике оказалась выше, чем в среднем в мире. Президент страны Александр Лукашенко заявил, что не намерен отказываться от проведения парада Победы 9 мая и юбилейных торжеств.

ПОДЕЛИТЬСЯ

ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

Рассылка "Фонтанки": главное за день в вашей почте. По будним дням получайте дайджест самых интересных материалов и читайте в удобное время.

Комментарии (5)

dedmoroz_5e4d8827384c2
не какая-то, а глобальная надгосударственная, оператор гриппозного проекта остановки/торможения мировой экономики, продвижения цифровизации и снижения доходов наёмного труда и малого бизнеса... а батька не подчиняется глобалистам, не делает коллапс экономики, а сажает себе бульбу и сажает, как жил так и живёт, чем крайне раздражает глобалистов
sektor7
Это позор. Президент обещал без ужасов.
260998531
А в России ВОЗ не хочет добиться установления карантина и ЧС
читать все комментариидобавить комментарий
Читайте также
Яндекс.Рекомендации

Наши партнёры

СМИ2

Lentainform

Загрузка...

24СМИ. Агрегатор

Новости компаний