ВОЗ настаивает на введении карантина в Белоруссии

«Число зарегистрированных случаев COVID-19 в Белоруссии быстро растет (...) вспышка COVID-19 в Белоруссии вступает в фазу передачи среди населения, стране необходимо предпринять шаги для увеличения физического дистанцирования», — говорится в отчете.

Всемирная организация здравоохранения настаивает на введении в Белоруссии карантинных мер для противодействия распространению коронавирусной инфекции нового типа. Это следует из опубликованного 21 апреля отчета специалистов ВОЗ, инспектировавших страну на прошлой неделе

ВОЗ рекомендовала властям Белоруссии отменить все массовые мероприятия, поместит в карантин всех контактных с инфицированными, перейти на дистанционное обучение школьников и студентов, закрыть детсады, ограничить движение в городах и между районами страны и т.п.

Пока специалисты ВОЗ не видят необходимости в режиме самоизоляции для всех граждан, как в России или на Украине. Однако они вновь призвали власти Белоруссии «четко, прозрачно и регулярно» оповещать граждан о ситуации с развитием эпидемии и мерах профилактики.



Ранее сообщалось, что доля заразившихся COVID-2019 в республике оказалась выше, чем в среднем в мире. Президент страны Александр Лукашенко заявил, что не намерен отказываться от проведения парада Победы 9 мая и юбилейных торжеств.

