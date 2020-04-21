ВОЗ настаивает на введении карантина в Белоруссии

Всемирная организация здравоохранения настаивает на введении в Белоруссии карантинных мер для противодействия распространению коронавирусной инфекции нового типа. Это следует из опубликованного 21 апреля отчета специалистов ВОЗ, инспектировавших страну на прошлой неделе
«Число зарегистрированных случаев COVID-19 в Белоруссии быстро растет (...) вспышка COVID-19 в Белоруссии вступает в фазу передачи среди населения, стране необходимо предпринять шаги для увеличения физического дистанцирования», — говорится в отчете.
ВОЗ рекомендовала властям Белоруссии отменить все массовые мероприятия, поместит в карантин всех контактных с инфицированными, перейти на дистанционное обучение школьников и студентов, закрыть детсады, ограничить движение в городах и между районами страны и т.п.
Пока специалисты ВОЗ не видят необходимости в режиме самоизоляции для всех граждан, как в России или на Украине. Однако они вновь призвали власти Белоруссии «четко, прозрачно и регулярно» оповещать граждан о ситуации с развитием эпидемии и мерах профилактики.
Ранее сообщалось, что доля заразившихся COVID-2019 в республике оказалась выше, чем в среднем в мире. Президент страны Александр Лукашенко заявил, что не намерен отказываться от проведения парада Победы 9 мая и юбилейных торжеств.