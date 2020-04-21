Воры вынесли из магазина на Ленинском полсотни смартфонов. Полиция ищет парочку в масках и перчатках
Полиция Петербурга ищет воров, тщательно соблюдающих рекомендации по профилактике коронавируса. Причина пристального интереса правоохранительных органов — любовь парочки к современным гаджетам.
Как сообщает ГУ МВД России по Петербургу и Ленобласти 21 апреля, накануне двое неизвестных проникли в салон сотовой связи на Ленинском проспекте. Они вскрыли сейф, расположенный в подсобке, и украли оттуда 55 мобильных телефонов. Сумма ущерба устанавливается. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.
По данным «Фонтанки», добычей преступников стали смартфоны Xiaomi, Samsung и iPhone. Лица злодеев в момент совершения кражи скрывали капюшоны и маски, руки были защищены перчатками.