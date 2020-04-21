В Ломоносове заметили плакат ко Дню Победы с легионерами вермахта
В Ломоносове на городском информационном стенде разместили плакат «Общая Победа — общая память», центральное место в котором заняло фото подразделения вермахта — легиона «Идель-Урал». В местной администрации «Фонтанке» заявили, что утром 21 апреля начали менять плакаты на корректные.
Плакат на информационном стенде города заметил читатель «Фонтанки». На фото, напечатанном в центре композиции, можно разглядеть солдат из волжско-татарского легиона «Идель-Урал», подразделения вермахта, которое состояло в основном из представителей поволжских народов.
Судя по данным тиража, плакаты были отпечатаны муниципальным казенным учреждением МО город Ломоносов «Информационный центр» в количестве 20 экземпляров.
«Да, мы об этом знаем. Мы уже все [плакаты] заменили сегодня», — заявила дама, которая сняла трубку в приемной главы местной администрации Александра Семенова. Он, по ее словам, в настоящее время на больничном и прокомментировать ситуацию не может.
«Это не местная администрация, это наше подведомственное учреждение, там есть дизайнер, значит, она допустила ошибку», — заявила собеседница. На вопрос о том, почему эту ошибку никто не заметил, добавила: «А кто видел макет? Вы что, думаете, здесь комиссия целая собирается утверждать его?»