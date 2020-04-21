Dimitry Antonov 21 Апр 2020 в 13:00 21 Апр 2020 в 13:00

Всё правильно. Ничего нового. Насаждаемый псевдо-патриотизм опирается на необразованности, серости и непрофессионализме.

К тому же, есть маленький нюанс. Например, была Вторая мировая война, в ней участвовали люди, с разных сторон, но все они являются ветеранами этой самой войны. Со стороны победителей, со стороны побеждённых. Это понятно, вопросов, вроде как, нет.

Но, у нас была своя, от всех отдельная ВОВ. И, тут вопрос. Чисто теоретический, без нагнетания, оскорбления, или каких-либо нарушений законодательства и норм морали.

Эти, на вредной фотке - кто?