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21.04.2020 12:10
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Печать

В Ломоносове заметили плакат ко Дню Победы с легионерами вермахта

В Ломоносове на городском информационном стенде разместили плакат «Общая Победа — общая память», центральное место в котором заняло фото подразделения вермахта — легиона «Идель-Урал». В местной администрации «Фонтанке» заявили, что утром 21 апреля начали менять плакаты на корректные.

Плакат на информационном стенде города заметил читатель «Фонтанки». На фото, напечатанном в центре композиции, можно разглядеть солдат из волжско-татарского легиона «Идель-Урал», подразделения вермахта, которое состояло в основном из представителей поволжских народов.

Фото: Читатель «Фонтанки»

Судя по данным тиража, плакаты были отпечатаны муниципальным казенным учреждением МО город Ломоносов «Информационный центр» в количестве 20 экземпляров.

«Да, мы об этом знаем. Мы уже все [плакаты] заменили сегодня», — заявила дама, которая сняла трубку в приемной главы местной администрации Александра Семенова. Он, по ее словам, в настоящее время на больничном и прокомментировать ситуацию не может.

«Это не местная администрация, это наше подведомственное учреждение, там есть дизайнер, значит, она допустила ошибку», — заявила собеседница. На вопрос о том, почему эту ошибку никто не заметил, добавила: «А кто видел макет? Вы что, думаете, здесь комиссия целая собирается утверждать его?»

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Комментарии (6)

260997501
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пусть возвращают деньги в бюджет
Dimitry Antonov
Всё правильно. Ничего нового. Насаждаемый псевдо-патриотизм опирается на необразованности, серости и непрофессионализме.
К тому же, есть маленький нюанс. Например, была Вторая мировая война, в ней участвовали люди, с разных сторон, но все они являются ветеранами этой самой войны. Со стороны победителей, со стороны побеждённых. Это понятно, вопросов, вроде как, нет.
Но, у нас была своя, от всех отдельная ВОВ. И, тут вопрос. Чисто теоретический, без нагнетания, оскорбления, или каких-либо нарушений законодательства и норм морали.
Эти, на вредной фотке - кто?
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