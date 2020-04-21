Александр Медведев: Если потребуется, «Газпром Арену» можно использовать для развертывания госпиталя
Футбольный клуб «Зенит» в случае необходимости готов предоставить «Газпром Арену» для временного размещения госпиталя. Об этом заявил «Фонтанке» во вторник, 21 апреля, генеральный директор команды Александр Медведев.
«Газпром Арена» отличается тем, что у нее есть крыша, и температура там в любое время года положительная. Надеюсь, что дело до этого не дойдет, но если потребуется, стадион можно использовать для развертывания госпиталя. Но пока город к нам еще не обращался с таким вопросом», — подчеркнул Медведев.