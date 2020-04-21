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21.04.2020 11:41
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Александр Медведев: Если потребуется, «Газпром Арену» можно использовать для развертывания госпиталя

Фото: Сергей Николаев/"Фонтанка.ру"/Архив

Футбольный клуб «Зенит» в случае необходимости готов предоставить «Газпром Арену» для временного размещения госпиталя. Об этом заявил «Фонтанке» во вторник, 21 апреля, генеральный директор команды Александр Медведев.

«Газпром Арена» отличается тем, что у нее есть крыша, и температура там в любое время года положительная. Надеюсь, что дело до этого не дойдет, но если потребуется, стадион можно использовать для развертывания госпиталя. Но пока город к нам еще не обращался с таким вопросом», — подчеркнул Медведев.

Ранее «Газпром» предоставил площади выставочного комплекса «Ленэкспо» для временного госпиталя. Здесь развернется инфекционный стационар. Работы по переоборудованию уже начались.

© Фонтанка.Ру

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Комментарии (23)

Kamikaze
Вы лучше скажите, как прожить на 4400р, меня отправили в отпуск, об этом я узнал когда вчера мне дали деньги, вот как я должен прожить ? Снимаю хату и тд
260997531
Удобно. Сплошная экономия
260997501
Жаль СКК снесли
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