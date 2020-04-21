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21.04.2020 01:21
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Пять расчётов локализовали квартирный пожар на Васильевском острове

Спасатели справились с огнём, разгоревшимся в жилой шестиэтажке на Васильевском острове в ночь на 21 апреля. Об этом сообщает ГУ МЧС по Петербургу.

По данным ведомства, в двухкомнатной квартире на Среднем проспекте, 61, выгорели 34 квадратных метра. К тушению привлекли 22 сотрудника, пять пожарных расчётов. Огонь локализовали через сорок минут после получения заявки.

«Сведения о пострадавших уточняются», - сообщили в МЧС.

Пожарных к шестиэтажке на Среднем проспекте вызвали в 23:39. К приезду расчётов пламя вырывалось из трёх окон. Очевидцы добавляли, что слышали хлопки.

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