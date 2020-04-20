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20.04.2020 14:33
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Голикова: Петербург входит в список из девяти регионов, в которых доля заболевших Covid-19 на 100 тысяч выше среднероссийской

В девяти регионах России, помимо Москвы и Московской области, нагрузка заболеваемости коронавирусом на 100 тысяч человек выше средней и составляет 32,1. Об этом 20 апреля сообщила Татьяна Голикова на селекторе по вопросам санитарно-эпидемиологической обстановки в России.

По словам вице-премьера Татьяны Голиковой, помимо Петербурга, в список девяти, например, входят также Ингушетия, Коми, Мурманская область, Марий Эл. Самый низкий показатель зафиксирован в Кемеровской области.

Средний возраст заболевших в РФ для женщин 47,9 года, а для мужчин — 44,7 года. В России среди зараженных меньше пожилых, чем в других странах, только 15,5 %.

При этом рост числа заболевших по Москве составил 8,3 %, а в регионах 12 %. Регионы отстают от столицы на 2–3 недели.

«Фонтанка» продолжает онлайн следить за событиями, связанными с коронавирусом, в мире и Петербурге.

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Комментарии (4)

bash
Я, наверное, гулпый, но не понимаю фразы "отстают от Москвы на 203 недели". В чём отстают? В зарплатах? Там тогда навсегда отстают. В понтах? Аналогично. А если речь про заразу - то фраза вообще бессмысленная. В нищей России ездунов в Милан сильно меньше, чем в Москве.
Stargazer_5e4cc3b703773
Голикова - тоже голова! Я бы палец ей в рот не положил.
mik70
Да скажите наконец, в остальных странах "регионы" догнали таки лидера(очаг). В Китае подавляющее большинство заражений и смертей не вышло за границы Хубэй. Почему у нас то должно?
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