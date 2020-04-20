Голикова: Петербург входит в список из девяти регионов, в которых доля заболевших Covid-19 на 100 тысяч выше среднероссийской
В девяти регионах России, помимо Москвы и Московской области, нагрузка заболеваемости коронавирусом на 100 тысяч человек выше средней и составляет 32,1. Об этом 20 апреля сообщила Татьяна Голикова на селекторе по вопросам санитарно-эпидемиологической обстановки в России.
По словам вице-премьера Татьяны Голиковой, помимо Петербурга, в список девяти, например, входят также Ингушетия, Коми, Мурманская область, Марий Эл. Самый низкий показатель зафиксирован в Кемеровской области.
Средний возраст заболевших в РФ для женщин 47,9 года, а для мужчин — 44,7 года. В России среди зараженных меньше пожилых, чем в других странах, только
При этом рост числа заболевших по Москве составил
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