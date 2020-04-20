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20.04.2020 14:21
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Петербургский арбитражный суд пока отказался от заседаний по Skype

Арбитражный суд Петербурга и Ленинградской области, который накануне объявил о возможности проведения заседаний в режиме видеоконференции, вынужден был временно отказаться от такого формата.

«Возникли технические сложности. Сейчас их устраняют», — рассказали 20 апреля «Фонтанке» в суде.

При этом в Арбитраже не смогли точно сказать, сколько времени уйдет на устранение неполадок. Однако после этого на сайте вновь будет опубликовано сообщение об использовании видеоформата, после чего петербургский суд все-таки попробует провести заседание по Skype.

Напомним, что 18 апреля на сайте суда появилось объявление о возможности проведения судебных заседаний в режиме онлайн, однако затем это сообщение было удалено.

«Фонтанка» продолжает онлайн следить за событиями, связанными с коронавирусом, в мире и Петербурге.

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Комментарии (1)

krasnonosov
Такая "великая" со слов сказочного страна, а коммуникацию своих государственных органов внутри страны осуществляет с помощью ПО, разработанного вероятным противником. Что бы вы без Скайпа делали, наверно до сих пор общались бы с помощью берестяных грамот.
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