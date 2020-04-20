Петербургский арбитражный суд пока отказался от заседаний по Skype
Арбитражный суд Петербурга и Ленинградской области, который накануне объявил о возможности проведения заседаний в режиме видеоконференции, вынужден был временно отказаться от такого формата.
«Возникли технические сложности. Сейчас их устраняют», — рассказали 20 апреля «Фонтанке» в суде.
При этом в Арбитраже не смогли точно сказать, сколько времени уйдет на устранение неполадок. Однако после этого на сайте вновь будет опубликовано сообщение об использовании видеоформата, после чего петербургский суд все-таки попробует провести заседание по Skype.
Напомним, что 18 апреля на сайте суда появилось объявление о возможности проведения судебных заседаний в режиме онлайн, однако затем это сообщение было удалено.
«Фонтанка» продолжает онлайн следить за событиями, связанными с коронавирусом, в мире и Петербурге.