Петербургский арбитражный суд пока отказался от заседаний по Skype

Арбитражный суд Петербурга и Ленинградской области, который накануне объявил о возможности проведения заседаний в режиме видеоконференции, вынужден был временно отказаться от такого формата.



«Возникли технические сложности. Сейчас их устраняют», — рассказали 20 апреля «Фонтанке» в суде.



При этом в Арбитраже не смогли точно сказать, сколько времени уйдет на устранение неполадок. Однако после этого на сайте вновь будет опубликовано сообщение об использовании видеоформата, после чего петербургский суд все-таки попробует провести заседание по Skype.

