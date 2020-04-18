Арбитраж на удалёнке. Петербургский суд будет проводить заседания по Skype
Арбитражный суд Петербурга и Ленинградской области анонсировал проведение судебных заседаний с использованием видеосвязи.
«С 20.04.2020 в Арбитражном суде города Санкт-Петербурга и Ленинградской области реализуется возможность проведения судебных заседаний в режиме online посредством программного сервиса Skype», — сообщается 18 апреля на сайте суда.
Для проведения судебного заседания в новом формате необходимо не позднее чем за сутки через сервис «Мой Арбитр» представить в суд заявление, дающее согласие на участие в заседании онлайн, а также необходимые документы.
Идея проведения судебных заседаний с использованием видеосвязи не является российским ноу-хау. Так, в Финляндии подобная система разрабатывалась давно, чтобы снизить траты на командировки, однако пришлась кстати во время пандемии.