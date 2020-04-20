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20.04.2020 12:46
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Водитель в Кронштадте сел за руль пьяным, потому что поссорился с женой

В Петербурге вынесли наказание автомобилисту, попавшемуся пьяным за рулем. Свое поведение он объяснил семейной ссорой.

Как сообщает 20 апреля объединенная пресс-служба судов Санкт-Петербурга, 18 января 2020 года на перекрестке улицы Адмирала Грейга и Кронштадтского шоссе в Кронштадте остановили автомобиль Opel Astra. За рулем в нарушение требований п.2.7 ПДД РФ находился мужчина в состоянии алкогольного опьянения. Его освидетельствовали при помощи алкотестера, и автомобилист «надул» 1,100 мг/л абсолютного этилового спирта в выдыхаемом воздухе, что соответствует средней степени опьянения.

Нарушителя оформили по ч.1 ст.12.8 КоАП РФ. Свою вину мужчина полностью признал и пояснил, что управлял автомобилем подшофе, потому что поссорился с супругой. 224 гарнизонный военный суд назначил ему наказание в виде административного штрафа в 30 000 рублей и лишил прав на 1,5 года.

В данном случае мужчину успели задержать до того, как дело дошло до ДТП. К примеру, в минувшие выходные (тоже 18-го числа, но апреля) нетрезвого водителя на Hyunsai Solaris гоняли по центру Петербурга два экипажа ДПС, а закончилось все пробитым ограждением набережной Мойки. Водителю повезло - в реку машина все же не рухнула.

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Комментарии (2)

gencon
Российский копкан: или в тюрьму за пьянство за рулём, или за убийство жены
shipland1
18 января поймали, 20 апреля вынесли постановление, быстро однако.
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