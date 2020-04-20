FONTANKA.RU - Санкт-Петербург онлайн
18+
Расширенный поиск
Погода
+7°C/Завтра: +8
73.94р80.11р
Кому разрешено работатьЗапреты в СПБ. ОфициальноГлавные новости о COVID-19ВСЁ О КОРОНАВИРУСЕ. ОНЛАЙН
20.04.2020 11:20
1
Печать

Участок КАД между Приморским шоссе и ЗСД сузили на неделю для ремонта

Двухполосный участок кольцевой автодороги Петербурга от развязки с Приморским шоссе до развязки с Западным скоростным диаметром сузили из-за работ по ликвидации колейности покрытия проезжей части. Ограничения продлятся неделю.

Как сообщает 20 апреля пресс-служба ФКУ Упрдор «Северо-Запад», с 20 по 27 апреля на участке с 0-го по 9-й километр внутреннего кольца КАД будет перекрыта первая полоса. На второй скорость движения ограничена до 50 км/ч.

На этом участке всего две полосы движения. Информация о перекрытии выводится на табло и знаки переменной информации. Работы выполняет ООО СПК «Зелёный город».

На севере КАД в настоящее время также полностью закрыт для реконструкции участок внутреннего кольца между ЗСД и проспектом Энгельса. Перекрытие продлится до 1 июля. Помимо этого, из-за ремонта сузили участок внутреннего кольца между Шафировским проспектом и Колтушским шоссе.

ФКУ Упрдор «Северо-Запад»

ПОДЕЛИТЬСЯ

ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

Рассылка "Фонтанки": главное за день в вашей почте. По будним дням получайте дайджест самых интересных материалов и читайте в удобное время.

Комментарии (1)

260968441
⚠️Многоразовая антивиpусная мaска PITTA MASK для эффективной защиты оpганов дыхания. Быстрая дocтавка! ➜ https://is.gd/virsmaska
читать все комментариидобавить комментарий
Читайте также
Яндекс.Рекомендации

Наши партнёры

СМИ2

Lentainform

Загрузка...

24СМИ. Агрегатор

Новости компаний