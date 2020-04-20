Двухполосный участок кольцевой автодороги Петербурга от развязки с Приморским шоссе до развязки с Западным скоростным диаметром сузили из-за работ по ликвидации колейности покрытия проезжей части. Ограничения продлятся неделю.



Как сообщает 20 апреля пресс-служба ФКУ Упрдор «Северо-Запад», с 20 по 27 апреля на участке с 0-го по 9-й километр внутреннего кольца КАД будет перекрыта первая полоса. На второй скорость движения ограничена до 50 км/ч.

На этом участке всего две полосы движения. Информация о перекрытии выводится на табло и знаки переменной информации. Работы выполняет ООО СПК «Зелёный город».