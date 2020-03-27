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27.03.2020 11:46
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Внутреннее кольцо КАД между ЗСД и проспектом Энгельса полностью перекроют на 3 месяца

Реконструкция северного участка кольцевой автодороги Петербурга на три месяца перекроет 15 километров внутреннего кольца. Транспорт будут перенаправлять на внешнее.

Как сообщает 27 марта пресс-служба ФКУ Упрдор «Северо-Запад», с 1 апреля до 1 июля из-за дорожно-строительных работ будет полностью закрыт для проезда участок внутреннего кольца КАД с 10-го по 25-й километр — между развязками с Западным скоростным диаметром и проспектом Энгельса.

Транспортный поток будут перепускать по внешнему кольцу: по одной полосе от ЗСД к проспекту Энгельса и по двум полосам от проспекта Энгельса в сторону ЗСД. Информация об ограничениях будет выведена на табло и знаки переменной информации.

Реконструкцию кольцевой выполняет АО «ВАД».

Фото: ФКУ Упрдор «Северо-Запад»
Фото: ФКУ Упрдор «Северо-Запад»

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Комментарии (1)

vrun
Совсем что ли офигели???!!! Всю зиму бесснежную нихрена не делали, всё стояло уже полгода пустое. Говорили что всё уже заканчивают и в лето опять всё закрывать. У нас что - короновирус совсем у мозговую деятельность выел??? Когда начнут наказывать таких чиновников и строителей???
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