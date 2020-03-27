Реконструкция северного участка кольцевой автодороги Петербурга на три месяца перекроет 15 километров внутреннего кольца. Транспорт будут перенаправлять на внешнее.



Как сообщает 27 марта пресс-служба ФКУ Упрдор «Северо-Запад», с 1 апреля до 1 июля из-за дорожно-строительных работ будет полностью закрыт для проезда участок внутреннего кольца КАД с 10-го по 25-й километр — между развязками с Западным скоростным диаметром и проспектом Энгельса.

Транспортный поток будут перепускать по внешнему кольцу: по одной полосе от ЗСД к проспекту Энгельса и по двум полосам от проспекта Энгельса в сторону ЗСД. Информация об ограничениях будет выведена на табло и знаки переменной информации.