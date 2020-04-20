«Рост приостановлен». Глава Минздрава признал меры по самоизоляции эффективными
Меры по самоизоляции и разобщению людей, которые принимаются в РФ в связи с ситуацией с распространением коронавирусной инфекции, демонстрируют эффективность. Об этом в эфире «России 24» заявил министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко со ссылкой на данные о поступлений тяжелых пациентов с коронавирусом в Москве.
«Мы видим, что те меры, которые принимаются по разобщению, по самоизоляции, они эффективны, — сказал он. — И в городе Москве видим, в том числе, что интенсивность распространения процесса, что очень важно еще, и поступление тяжелых больных, также на сегодняшний день этот рост приостановлен».
Глава Минздрава также напомнил, что чем раньше происходит обращение с симптомами коронавируса, тем легче проходит лечение.
«Те пациенты, которые своевременно обращаются и рано начали лечение, у них исход и прогноз значительно лучше, чем те, которые самостоятельно принимали лекарственные препараты или просто ждали, что завтра чуть-чуть станет получше», — добавил министр.
В России, по сведениям федерального оперативного штаба по борьбе с коронавирусом, зарегистрировано 42 853 случая заражения, выздоровел 3 291 человек, умер 361.