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20.04.2020 09:39
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«Рост приостановлен». Глава Минздрава признал меры по самоизоляции эффективными

Меры по самоизоляции и разобщению людей, которые принимаются в РФ в связи с ситуацией с распространением коронавирусной инфекции, демонстрируют эффективность. Об этом в эфире «России 24» заявил министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко со ссылкой на данные о поступлений тяжелых пациентов с коронавирусом в Москве.

«Мы видим, что те меры, которые принимаются по разобщению, по самоизоляции, они эффективны, — сказал он. — И в городе Москве видим, в том числе, что интенсивность распространения процесса, что очень важно еще, и поступление тяжелых больных, также на сегодняшний день этот рост приостановлен».

Глава Минздрава также напомнил, что чем раньше происходит обращение с симптомами коронавируса, тем легче проходит лечение.

«Те пациенты, которые своевременно обращаются и рано начали лечение, у них исход и прогноз значительно лучше, чем те, которые самостоятельно принимали лекарственные препараты или просто ждали, что завтра чуть-чуть станет получше», — добавил министр.

В России, по сведениям федерального оперативного штаба по борьбе с коронавирусом, зарегистрировано 42 853 случая заражения, выздоровел 3 291 человек, умер 361.

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Комментарии (7)

155296642
По цифрам наоборот. Позавчера 33 тыс больных заразили 6 тыс новых, что составляет 18%. Это высокий показатель.
В Италии аналогичный показатель 2.8%. США 4%.
http://cvd.tw1.ru
Pilat
Я что то не понял, найдено лекарство?
Каким образом они лечат при первых симптомах?
Почему скрывают, если есть лекарство?
Сплошное отсутствие логики. Тотальное.
С одной стороны говорят, что те у кого легкие формы, могут лечится дома. Переводя на русский язык - просто сидеть дома и ждать когда иммунитет подавит болезнь. И тут же говорят, чем раньше обратитесь тем быстрее мы вас вылечим.....это какой то театр абсурда.
Так чем господа врачи, вы лечите легкие формы болезни?
Ответ будет?
alexpv
А как вы думаете, разве можно объявить какой то другой результат?
Главный призвал к самоизоляции и спас страну.
Соловьев уже готовит победное шоу))
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