«Рост приостановлен». Глава Минздрава признал меры по самоизоляции эффективными

Меры по самоизоляции и разобщению людей, которые принимаются в РФ в связи с ситуацией с распространением коронавирусной инфекции, демонстрируют эффективность. Об этом в эфире «России 24» заявил министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко со ссылкой на данные о поступлений тяжелых пациентов с коронавирусом в Москве.



«Мы видим, что те меры, которые принимаются по разобщению, по самоизоляции, они эффективны, — сказал он. — И в городе Москве видим, в том числе, что интенсивность распространения процесса, что очень важно еще, и поступление тяжелых больных, также на сегодняшний день этот рост приостановлен».

