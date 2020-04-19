Отлучённый от церкви священник организовал крестный ход в центре Петербурга. Акцию прервала полиция
Бывшего священника, собравшего верующих в крестный ход, задержали полицейские в центре Петербурга. Критик РПЦ не согласился с закрытием храмов на время пандемии коронавируса и получил административный протокол.
О пасхальном крестном ходе Артемий Скрипкин известил на своей страничке в социальной сети. Место встречи назначил в полдень 19 апреля у Казанского собора.
«Ныне, как и сто лет назад, враги Православия снова покусились на святыни нашего народа. Они восхотели закрыть храмы Божии, отнять у нас благодать и радость Пасхи. Как видно, пасхальная служба очень мешает в осуществлении их планов. Но почему же, если, как нам говорят, есть необходимость закрывать храмы Божии, увенчанные крестами, то до сих пор открыты другие храмы – «храмы ЕДЫ»? [орфография и пунктуация автора сохранены]», — написал он.
К импровизированному крестному ходу присоединились более десяти петербуржцев. Шествие около часа дня у Гостиного двора остановила полиция. Верующих отпустили с миром, а Скрипкину пришлось проехаться до отделения, где в отношении него составили административный протокол по 20.2 КоАП («Нарушение установленного порядка организации либо проведения собрания, митинга, демонстрации, шествия или пикетирования»).
Протоирея Артемия Скрипкина отстранили от службы в церкви на три года в мае 2017-го, после того, как он публично возмутился словами патриарха Кирилла о едином христианско-мусульманском боге. Скрипкин является приверженцем истинно-православной церкви.
Из-за пандемии коронавируса Пасха в этом году проходит при пустых храмах. Верующие присоединяются к службе онлайн.