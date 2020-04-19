Отлучённый от церкви священник организовал крестный ход в центре Петербурга. Акцию прервала полиция

Бывшего священника, собравшего верующих в крестный ход, задержали полицейские в центре Петербурга. Критик РПЦ не согласился с закрытием храмов на время пандемии коронавируса и получил административный протокол.



О пасхальном крестном ходе Артемий Скрипкин известил на своей страничке в социальной сети. Место встречи назначил в полдень 19 апреля у Казанского собора.

«Ныне, как и сто лет назад, враги Православия снова покусились на святыни нашего народа. Они восхотели закрыть храмы Божии, отнять у нас благодать и радость Пасхи. Как видно, пасхальная служба очень мешает в осуществлении их планов. Но почему же, если, как нам говорят, есть необходимость закрывать храмы Божии, увенчанные крестами, то до сих пор открыты другие храмы – «храмы ЕДЫ»? [орфография и пунктуация автора сохранены]», — написал он.