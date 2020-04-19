FONTANKA.RU - Санкт-Петербург онлайн
18+
Расширенный поиск
Погода
+5°C/Завтра: +6
73.94р80.11р
СРОЧНО

Коронавирус в СПб подтверждён еще у 114 пациентов

Кому разрешено работатьЗапреты в СПБ. ОфициальноГлавные новости о COVID-19
19.04.2020 14:12
7
Печать

Отлучённый от церкви священник организовал крестный ход в центре Петербурга. Акцию прервала полиция

Бывшего священника, собравшего верующих в крестный ход, задержали полицейские в центре Петербурга. Критик РПЦ не согласился с закрытием храмов на время пандемии коронавируса и получил административный протокол.

О пасхальном крестном ходе Артемий Скрипкин известил на своей страничке в социальной сети. Место встречи назначил в полдень 19 апреля у Казанского собора.

«Ныне, как и сто лет назад, враги Православия снова покусились на святыни нашего народа. Они восхотели закрыть храмы Божии, отнять у нас благодать и радость Пасхи. Как видно, пасхальная служба очень мешает в осуществлении их планов. Но почему же, если, как нам говорят, есть необходимость закрывать храмы Божии, увенчанные крестами, то до сих пор открыты другие храмы – «храмы ЕДЫ»? [орфография и пунктуация автора сохранены]», — написал он.

К импровизированному крестному ходу присоединились более десяти петербуржцев. Шествие около часа дня у Гостиного двора остановила полиция. Верующих отпустили с миром, а Скрипкину пришлось проехаться до отделения, где в отношении него составили административный протокол по 20.2 КоАП («Нарушение установленного порядка организации либо проведения собрания, митинга, демонстрации, шествия или пикетирования»).

Протоирея Артемия Скрипкина отстранили от службы в церкви на три года в мае 2017-го, после того, как он публично возмутился словами патриарха Кирилла о едином христианско-мусульманском боге. Скрипкин является приверженцем истинно-православной церкви.

Из-за пандемии коронавируса Пасха в этом году проходит при пустых храмах. Верующие присоединяются к службе онлайн.

ПОДЕЛИТЬСЯ

ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

Рассылка "Фонтанки": главное за день в вашей почте. По будним дням получайте дайджест самых интересных материалов и читайте в удобное время.

Комментарии (7)

zlopopik
Старшие приказали сдаться. Кто против - не понимают генеральной линии партии и должны быть наказаны. Честных людей преследуют.
ОльгаМР
Можно с ним соглашаться или не соглашаться. По крайней мере, это честный человек. Много ли таких среди "вдруг, как по команде, обретших веру"?
Kit.
"Храмы еды" - это рестораны, и они как раз закрыты.
читать все комментариидобавить комментарий
Читайте также
Яндекс.Рекомендации

Наши партнёры

СМИ2

Lentainform

Загрузка...

24СМИ. Агрегатор

Новости компаний