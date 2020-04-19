Петербург встретил Светлую Пасху пустыми храмами.

Судя по тому, что наблюдал в праздничную ночь фотокорреспондент «Фонтанки», страждущим не отказывали в возможности приобщиться к главному празднику христиан. Впрочем, верующие по большей части услышали призыв церкви и остались дома. Отдельные небольшие группки людей были замечены в Лавре и других соборах. На Васильевском острове несколько десятков человек поучаствовали в крестном ходе.

Попасть в Лавру, несмотря на предпринятые предупредительные меры в виде выставленной с вечера уборочной техники и нарядов полиции все-таки оказалось возможным. Главный вход в собор был закрыт, но справа от него открыли дверцы, туда немногочисленные прихожане и устремились, но этот проход вскоре был закрыт, другие смогли успеть пройти с задней двери, со стороны Никольского кладбища. «А так - там тишина, и дрозды поют», - поделился впечатлениями корреспондент «Фонтанки».