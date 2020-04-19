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19.04.2020 13:35
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Кокорин объяснил, почему Путин для него больше не стопроцентный авторитет

Нападающий футбольного клуба «Зенит» Александр Кокорин, находящийся сейчас в аренде в «Сочи», рассказал о том, как изменилось его отношение к президенту России Владимиру Путину после того, как он почти год отсидел за решёткой. В прямом эфире в Instagram с журналистом Нобелем Арустамяном 29-летний футболист объяснил, почему сменил аватарку с Путиным в соцсетях на свою фотографию.

«Я был молодой и наивный патриот страны, который любил и не видел все плохое, что есть в этой маленькой системе. Столкнувшись с ней, я не расстроился в президенте, но расстроился в этой системе. Если раньше для меня был стопроцентным авторитетом наш президент, то сейчас — это я сам для себя. Поэтому поставил себя на аватарку», — подчеркнул Кокорин.

Напомним, в октябре 2018-го Кокорин вместе со своим братом, другом и другим футболистом Павлом Мамаевым были задержаны за драку в центре Москвы. В мае 2019 года их отправили в колонию. 17 сентября молодые люди покинули колонию по УДО.

Кокорин вернулся в расположение «Зенита», но в феврале был отдан в аренду в ФК «Сочи». 1 марта Кокорин впервые сыграл за новый клуб в официальном матче. Нападающий отметился голом.

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Комментарии (25)

Stargazer_5e4cc3b703773
Сменил аватарку - прям карбонарий какой-то, система уже начала трещать по швам.
sektor7
Вырвано из общего интервью. Уверен что Александр теперь думает, прежде чем озвучивать мысли
Gunna
Трус
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