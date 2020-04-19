Кокорин объяснил, почему Путин для него больше не стопроцентный авторитет

Нападающий футбольного клуба «Зенит» Александр Кокорин, находящийся сейчас в аренде в «Сочи», рассказал о том, как изменилось его отношение к президенту России Владимиру Путину после того, как он почти год отсидел за решёткой. В прямом эфире в Instagram с журналистом Нобелем Арустамяном 29-летний футболист объяснил, почему сменил аватарку с Путиным в соцсетях на свою фотографию.

«Я был молодой и наивный патриот страны, который любил и не видел все плохое, что есть в этой маленькой системе. Столкнувшись с ней, я не расстроился в президенте, но расстроился в этой системе. Если раньше для меня был стопроцентным авторитетом наш президент, то сейчас — это я сам для себя. Поэтому поставил себя на аватарку», — подчеркнул Кокорин.