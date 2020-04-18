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18.04.2020 23:30
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Кокорин признался, что может перейти в Италию

Нападающий футбольного клуба «Зенит» Александр Кокорин, выступающий сейчас на правах аренды за «Сочи», рассказал 18 апреля об интересе европейских клубов. В трансляции Instagram журналиста Нобеля Арустамяна нападающий раскрыл некоторые подробности переговоров.

В частности Кокорин подчеркнул, что несмотря на слухи, из Испании и Англии к нему пока не обращались. Зато есть предметный интерес из Италии.

«Мне не хотелось бы поехать в чемпионат, чтобы сыграть против «Интера», «Милана». Мне хотелось бы с ними конкурировать. Чтобы была команда, которая за что-то борется. А так чтобы приехать в чемпионат и сыграть с ними – у меня цели нет», - подчеркнул Кокорин.

Напомним, соглашение Кокорина с «Зенитом», а вместе с ним и аренда в «Сочи» закончатся после завершения текущего сезона. В одном из интервью футболист заявил, что у него нет желания возвращаться в «Зенит», но потом опроверг эти слова.

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Комментарии (4)

260968401
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Dimitry Antonov
Что-то давно о нём, как и об историке Соколове-Наполеоне, на Фонтанке не было свежих жёлтых новостей.
Насмешил, честное слово. Скромненько так, поведал об интересе к нему со стороны Италии.
Ничего, ещё подождём. До следующих новостей о том, что он упорно не желает играть за все подряд европейские клубы. Которые за ним в очереди стоят и просят.
firstName
Давай Саня
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