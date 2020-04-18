Кокорин признался, что может перейти в Италию

Нападающий футбольного клуба «Зенит» Александр Кокорин, выступающий сейчас на правах аренды за «Сочи», рассказал 18 апреля об интересе европейских клубов. В трансляции Instagram журналиста Нобеля Арустамяна нападающий раскрыл некоторые подробности переговоров.
В частности Кокорин подчеркнул, что несмотря на слухи, из Испании и Англии к нему пока не обращались. Зато есть предметный интерес из Италии.
«Мне не хотелось бы поехать в чемпионат, чтобы сыграть против «Интера», «Милана». Мне хотелось бы с ними конкурировать. Чтобы была команда, которая за что-то борется. А так чтобы приехать в чемпионат и сыграть с ними – у меня цели нет», - подчеркнул Кокорин.
Напомним, соглашение Кокорина с «Зенитом», а вместе с ним и аренда в «Сочи» закончатся после завершения текущего сезона. В одном из интервью футболист заявил, что у него нет желания возвращаться в «Зенит», но потом опроверг эти слова.