Кокорин признался, что может перейти в Италию

Нападающий футбольного клуба «Зенит» Александр Кокорин, выступающий сейчас на правах аренды за «Сочи», рассказал 18 апреля об интересе европейских клубов. В трансляции Instagram журналиста Нобеля Арустамяна нападающий раскрыл некоторые подробности переговоров.

В частности Кокорин подчеркнул, что несмотря на слухи, из Испании и Англии к нему пока не обращались. Зато есть предметный интерес из Италии.

«Мне не хотелось бы поехать в чемпионат, чтобы сыграть против «Интера», «Милана». Мне хотелось бы с ними конкурировать. Чтобы была команда, которая за что-то борется. А так чтобы приехать в чемпионат и сыграть с ними – у меня цели нет», - подчеркнул Кокорин.