«Данная информация не является действительной!» Кокорин опроверг слова про нежелание возвращаться в «Зенит»

«Данная информация не является действительной! Ничего подобного я не говорю в видео интервью. Журналисты как обычно пытаются сделать конфликт там, где его нет! Смотрите внимательно!» — написал Кокорин.

Нападающий футбольного клуба «Сочи» Александр Кокорин опроверг цитату о том, что он не хочет возвращаться в «Зенит». Об этом он написал в своем инстаграме во вторник, 10 марта.

Ранее на YouTube-канале «КраСава» бывшего футболиста Евгения Савина вышел выпуск про Кокорина, где он впервые рассказал в деталях о ситуации с переходом в «Сочи». Напомним, что футболист не хотел переходить, а главный тренер Серегй Семак подчеркивал, что рассчитывает на Александра. Несмотря на это, Кокорин все-таки перешел в южную команду.

В отрывке интервью Кокорина на сайте «Чемпионат.com», про который написал футболист, появилась отметка, что данная цитата действительно отсутствует в видео, но имеется в текстовой версии, которую прислали сами авторы «КраСавы».

«На данный момент желания возвращаться при этом руководстве вообще нет. Отношения у нас испорчены. И смысла я не вижу. Ходить и друг другу улыбаться, будто ничего нет», — говорилось в пресс-релизе, разосланном редакцией «КраСавы», уверяют в «Чемпионат.com».

Напомним, что в мае 2019 года Кокорина, его брата, а также друга Павла Мамаева отправили в колонию за две драки в центре Москвы. 17 сентября молодые люди покинули колонию по УДО.

Кокорин вернулся в расположение «Зенита», но в феврале был отдан в аренду в ФК «Сочи». 1 марта Кокорин впервые сыграл за новый клуб в официальном матче. Нападающий отметился голом. «Зенит» после возобновления чемпионата в двух матчах против «Локомотива» и «Уфы» на своём поле не забил ни одного гола.