«Зенит»- «Локомотив». Унылая ничья без нападающих

Российский футбол вернулся в Петербург после перерыва: в последний день зимы на «Газпром-Арене» «Зенит» принимал «Локомотив». Вышло очень скучно.

После декабрьских побед над «Спартаком» и «Динамо» команда недавнего именинника Сергея Семака оформила 10-очковый отрыв от второго места. Несмотря на аккуратные высказывания представителей петербургского клуба в духе «еще ничего не ясно», участники индустрии в голос высказывались однозначно: интрига в чемпионате отсутствует.



Фото: Сергей Михайличенко

Но «Зенит» неожиданно столкнулся с кадровыми проблемами в группе атаки: Артем Дзюба получил травму, а Сердар Азмун заболел. После многосерийной саги под названием «Александр Кокорин переходит в клуб из Сочи» болельщики в соцсетях истекали ядом: мол, карму не обманешь.



В свете этих сложностей Семак был вынужден пойти на эксперименты. К сожалению, после матча можно однозначно сказать, что они не удались. Не придерешься в итоге разве что к рокировке в воротах: вместо Михаила Кержакова в старте снова появился Андрей Лунев, не игравший всю осень. Линия обороны обошлась без сенсаций: Бранислав Иванович и Ярослав Ракицкий в центре, Дуглас Сантос и Вячеслав Караваев по краям. В опорной зоне вышел привычный дуэт Магомед Оздоев-Вильмар Барриос. Справа в полузащите впервые в старте вышел Малком, восстановившийся после травмы, слева — Алексей Сутормин. Дуэт нападающих поневоле составили Себастьян Дриусси и Александр Ерохин.

Начало матча прошло в понятном режиме «соперники присматриваются»: ясно, что за время паузы команды забыли друг о друге в частности и о том, как играть в футбол в целом.

Самым эмоциональным стал главный тренер гостей: сперва Юрий Семин рассердился на желтую карточку Бенедикта Хеведеса, отмечающего високосный день рождения, и получил собственный горчичник от главного судьи матча Евгения Турбина (напомним, что с этого сезона и тренеры могут получать предупреждения). Вторую желтую ветеран тренерского цеха заработал совсем скоро: уже на 25 минуте Семин отправился в раздевалку. Тренер «Локомотива» так прокомментировал собственное удаление: «Ничего не сказал. Я судье показал и сказал, что этот игрок «Зенита» третий раз делает нарушение, и за третий раз он, наверное, должен был желтую карточку получать». Никаких оскорблений и грубых высказываний по мнению Семина не было.



К слову, сразу после удаления гостевой сектор зарядил классический тезис про то, что судья — резиновое изделие. На «Газпром-Арене» моментально включилась система шумоподавления, впервые опробованная на декабрьском матче против «Спартака». Справедливости ради зафиксируем: на этот раз уровень децибелов был настроен удивительно нежно, шум динамиков напоминал о прибойной волне Балтийского моря.

Скажем начистоту: наблюдать за тем, как краска сохнет, было бы интересней, чем наблюдать за игрой. Моменты в первом тайме отсутствовали. Практически, как и удары в створ. Один раз Ерохин попал в штангу. Вратарь «Локомотива» Маринату Гильерме так разнервничался, что поругался с Турбиным и тоже получил желтую.

После игры капитан Иванович точно описал характер происходящего на глазах 51 тысячи болельщиков: «Обе команды ждали, чтобы на поле произошло какое-то событие, после которого они бы начали играть по-настоящему. Но ничего не случилось, матч закончился».

Во втором тайме «Зенит» все же полностью забрал инициативу на поле, но до стопроцентных голевых моментов не дошло. Каждому подходу слегка недоставало осознанности: тот же Ерохин несколько раз из выгодных позиций пробил мимо ворот. Малком вызывал одобрительные вздохи трибун каскадами коленец, но все они были скорее про эстетику, нежели про эффективность.



Замены Семака не добавили огня: вместо Дриусси вышел Азмун с температурой, хотя напрашивалась замена Ерохина. Александра под занавес матча поменял Юрий Жирков, но увы — партнеры не заметили выхода «друида» (так Жиркова называет Дзюба). На 3 минуты компенсированного времени на поле появился Далер Кузяев, восстановившийся от многочисленных повреждений: воспитанник петербургского футбола вышел вместо Сутормина, еще одного воспитанника.

А самый опасный момент в матче состоялся за минуту до финального свистка: Алексей Миранчук вышел один на один с Луневым, эффектно перебросил Лунева, но Андрей успел с невероятной реакцией выбросить руку и отбить мяч.

Семак после матча сенсаций не сказал: «Тяжелая была игра, первая официальная после большой паузы. Много борьбы и накала, голевых моментов — не так много. В первом тайме действовали хуже, много ошибались в простых передачах, у гостей были возможности убегать в контратаки. Во втором тайме прибавили в этом компоненте, за исключением момента в концовке, не знаю, было там или нет положение «вне игры». В обороне сыграли нормально, в атаке — к сожалению, небольшое количество моментов, которое не смогли воплотить хотя бы в один забитый мяч. В принципе, справедливый результат. Старались, хотели победить, но, к сожалению, не получилось».

