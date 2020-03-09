Даже Дзюба не спас. «Зенит» потерял очки во второй раз подряд

Вничью завершился матч 21 тура чемпионата РПЛ «Зенит» - «Уфа», который прошел в понедельник, 9 марта, в Петербурге на «Газпром Арене». Команды так и не смогли ни разу поразить ворота друг друга.



Петербуржцам не помог даже нападающий Артем Дзюба, вернувшийся в строй после травмы.



Для «Зенита» эта ничья стала второй подряд в чемпионате РПЛ. Ранее сине-бело-голубые не смогли обыграть также в Петербурге «Локомотив».



Идущий вторым «Краснодар» ранее обыграл «Спартак» (1:0) и таким образом сократил отставание от «Зенита» до шести очков.

