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09.03.2020 21:12
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Даже Дзюба не спас. «Зенит» потерял очки во второй раз подряд

Вничью завершился матч 21 тура чемпионата РПЛ «Зенит» - «Уфа», который прошел в понедельник, 9 марта, в Петербурге на «Газпром Арене». Команды так и не смогли ни разу поразить ворота друг друга.

Петербуржцам не помог даже нападающий Артем Дзюба, вернувшийся в строй после травмы.

Для «Зенита» эта ничья стала второй подряд в чемпионате РПЛ. Ранее сине-бело-голубые не смогли обыграть также в Петербурге «Локомотив».

Идущий вторым «Краснодар» ранее обыграл «Спартак» (1:0) и таким образом сократил отставание от «Зенита» до шести очков.

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Комментарии (5)

Валерий Бишевский
Видимо, не спроста руководство клуба не спешит с контрактом Семака, тем более длительным.С такой бездарной игрой скоро и в РПЛ будет нечего делать, не то что в ЕК,Пустая бессмысленная беготня с нулевым КПД, вся тактика построена на забросах на бревно и за 2 семаковских года ничего не меняется.Грустно, такая "игра" не красит чемпионов.
260627961
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Полная беззубость и импотенция в атаке. Малком, которого покупали как таран в атаке, на самом деле не обыгран НИ ОДНОГО игрока соперника один в один. За что отдали 40 лямов, НЕПОНЯТНО!
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