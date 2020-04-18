Отец петербургского гонщика Роберта Шварцмана умер после двух недель борьбы с коронавирусом

«Все мы лично знали Михаила, который старался быть с сыном на каждой гонке, делил с ним радости побед и горечь разочарований, был ему опорой и добрым советчиком. Именно Михаил открыл Роберту дорогу в автомобильный спорт, именно благодаря отцу Роберт достиг множества побед. От каждого из нас мы выражаем соболезнования Роберту и всей его семье, и сделаем всё, что в наших силах, чтобы помочь Роберту справиться с этой утратой», - говорится в заявлении, опубликованном в официальной группе SMP Racing.

Скончался петербургский бизнесмен Михаил Шварцман. В субботу, 18 апреля, пресс-служба гоночной команды SMP Racing, участником которой был его сын Роберт Шварцман, чемпион Формулы-3, выразила свои соболезнования.

Накануне Роберт Шварцман в своем инстаграме опубликовал пост, в котором сообщил, что его отец уже две недели лечится от коронавируса. 20-летний гонщик призвал подписчиков серьезнее относиться к COVID-19. Позже Роберт удалил этот пост.



Михаил Шварцман был совладельцем компании "Цветоптторг". Его сын Роберт Шварцман по итогам сезона-2019/20 стал чемпионом «Формулы-3». Отец в 2017 году рассказывал «Фонтанке» о том, сколько он сил вложил в увлечение сына автогонками и какую роль в его становлении сыграл бизнесмен Борис Ротенберг.