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18.04.2020 22:58
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Отец петербургского гонщика Роберта Шварцмана умер после двух недель борьбы с коронавирусом

Скончался петербургский бизнесмен Михаил Шварцман. В субботу, 18 апреля, пресс-служба гоночной команды SMP Racing, участником которой был его сын Роберт Шварцман, чемпион Формулы-3, выразила свои соболезнования.

«Все мы лично знали Михаила, который старался быть с сыном на каждой гонке, делил с ним радости побед и горечь разочарований, был ему опорой и добрым советчиком. Именно Михаил открыл Роберту дорогу в автомобильный спорт, именно благодаря отцу Роберт достиг множества побед. От каждого из нас мы выражаем соболезнования Роберту и всей его семье, и сделаем всё, что в наших силах, чтобы помочь Роберту справиться с этой утратой», - говорится в заявлении, опубликованном в официальной группе SMP Racing.

Накануне Роберт Шварцман в своем инстаграме опубликовал пост, в котором сообщил, что его отец уже две недели лечится от коронавируса. 20-летний гонщик призвал подписчиков серьезнее относиться к COVID-19. Позже Роберт удалил этот пост.

Михаил Шварцман был совладельцем компании "Цветоптторг". Его сын Роберт Шварцман по итогам сезона-2019/20 стал чемпионом «Формулы-3». Отец в 2017 году рассказывал «Фонтанке» о том, сколько он сил вложил в увлечение сына автогонками и какую роль в его становлении сыграл бизнесмен Борис Ротенберг.

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Комментарии (11)

teresha
Умиляет способ высчитывать смертность с учетом незавершенных случаев.
Если выздоровевших 3064, а умерших - 313, то смертность - 313/(3064+313)=0,09.
9% на 18.04.20
А что там будет с незавершенными случаями - увидим.
dragvs
На две недели смертность отстает от проявления симптомов, вопрос насколько отстает от выявляемости. Две недели назад было 4731 выявленных зараженных, из них сейчас погибло 313, т.е. смертность в России около 6,5% если мы считаем что выявляемость 100%.
260968401
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