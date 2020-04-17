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17.04.2020 19:17
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«Я уже две недели не могу нормально жить». Отец петербургского чемпиона «Формулы-3» заболел коронавирусом

Михаил Шварцман, отец петербургского чемпиона «Формулы-3» Роберта Шварцмана и совладелец сетей цветочных магазинов «Цветоптторг», заболел коронавирусом. Об этом 17 апреля сообщил его сын в своем Instagram.

«Пожалуйста поделитесь этим видео с вашей семьей и друзьями, чтобы не оказаться в той же ситуации, как моя семья!!! Люди, я вас очень прошу — не выходите из дома, мойте руки и держите дистанцию друг от друга! Этот вирус не шутка! До того, как мой Папа заразился, я тоже не особо серьезно воспринимал этот вирус, но после того, что случилось, я уже две недели не могу нормально жить. Вы не только рискуете своим здоровьем, но и здоровьем своих близких и окружающих людей, одумайтесь пожалуйста!» — написал 20-летний Роберт (орфография и пунктуация автора. — Прим. ред.).

Напомним, пилот программы SMP Racing Роберт Шварцман по итогам сезона-2019/20 стал чемпионом «Формулы-3». Его отец в 2017 году рассказывал «Фонтанке» о том, сколько он сил вложил в увлечение сына автогонками и какую роль в его становлении сыграл бизнесмен Борис Ротенберг.

© Фонтанка.Ру

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Комментарии (11)

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Ивыч1983
Фонтанка , а где мой последний комментарий ?? Это не серьёзно ...
guess
Даже Комздрав КНР уже официально заявил, бессимптомно протекает 80% заболеваний коронавирусом. То есть легкая форма, то есть для 80% населения он безопасен. Сидите дома те, кто чувствует, что он в зоне риска!
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