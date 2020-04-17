Михаил Шварцман, отец петербургского чемпиона «Формулы-3» Роберта Шварцмана и совладелец сетей цветочных магазинов «Цветоптторг», заболел коронавирусом. Об этом 17 апреля сообщил его сын в своем Instagram.



«Пожалуйста поделитесь этим видео с вашей семьей и друзьями, чтобы не оказаться в той же ситуации, как моя семья!!! Люди, я вас очень прошу — не выходите из дома, мойте руки и держите дистанцию друг от друга! Этот вирус не шутка! До того, как мой Папа заразился, я тоже не особо серьезно воспринимал этот вирус, но после того, что случилось, я уже две недели не могу нормально жить. Вы не только рискуете своим здоровьем, но и здоровьем своих близких и окружающих людей, одумайтесь пожалуйста!» — написал 20-летний Роберт (орфография и пунктуация автора. — Прим. ред.).