Путин поручил Минобороны подумать, как можно привлечь армию к борьбе с коронавирусом
Президент России Владимир Путин поручил Министерству обороны разработать предложения по привлечению спецсил и средств Вооружённых сил для борьбы с распространением COVID-19.
Соответствующее поручение опубликовано на сайте Кремля, предложения нужно предоставить до 22 апреля.
С конца марта на военных полигонах проходили учебные мероприятия. На территории четырех регионов Западного военного округа были созданы специализированные группировки войск для борьбы с коронавирусом. В их состав вошли соединения и воинские части войск радиационной, химической и биологической защиты, медицинские, инженерные подразделения, силы и средства материально-технического обеспечения, подразделения военной полиции общевойсковых и танковой армий, Ленинградской армии ВВС и ПВО. Колонны военной техники не раз замечали в Петербурге.