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18.04.2020 12:41
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Путин поручил Минобороны подумать, как можно привлечь армию к борьбе с коронавирусом

Президент России Владимир Путин поручил Министерству обороны разработать предложения по привлечению спецсил и средств Вооружённых сил для борьбы с распространением COVID-19.

Соответствующее поручение опубликовано на сайте Кремля, предложения нужно предоставить до 22 апреля.

С конца марта на военных полигонах проходили учебные мероприятия. На территории четырех регионов Западного военного округа были созданы специализированные группировки войск для борьбы с коронавирусом. В их состав вошли соединения и воинские части войск радиационной, химической и биологической защиты, медицинские, инженерные подразделения, силы и средства материально-технического обеспечения, подразделения военной полиции общевойсковых и танковой армий, Ленинградской армии ВВС и ПВО. Колонны военной техники не раз замечали в Петербурге.

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Комментарии (11)

alexadmin
"А помощь танком по лоткам давила овощи"
Modest_5e4ce41f7533b
Армию вывести в поля и рассредоточить на все лето.
Иванов Ив Ив
Полевые кухни и кормить население, другого применения армии я не вижу.
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