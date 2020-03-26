На коронавирус. Петербургские водители напряглись из-за колонны военной техники у ТРК «Родео Драйв»
Колонна военной техники была замечена водителями на севере Петербурга 26 марта. Около двух десятков грузовиков защитной окраски встали на обочине Северного проспекта. Видео появилось в соцсетях.
Сообщается, что машины двигались в сторону проспекта Культуры и остановились недалеко от ТРК «Родео Драйв». Очевидцы насчитали 11 машин. Предполагается, что колонна ехала на полигон.
В пресс-службе ЗВО «Фонтанке» уточнили, что замеченная горожанами колонна двигалась на полигон в Каменке, где по поручению Сергея Шойгу началась проверка войск с целью «повышения уровня готовности подразделений для решения задач по борьбе с коронавирусной инфекцией».
Накануне вечером в пресс-службе Западного военного округа сообщили, что на территории четырех регионов Западного военного округа созданы специализированные группировки войск для борьбы с коронавирусом. В их состав войдут соединения и воинские части войск радиационной, химической и биологической защиты, медицинские, инженерные подразделения, силы и средства материально-технического обеспечения, подразделения военной полиции общевойсковых и танковой армий, Ленинградской армии ВВС и ПВО. Мероприятия будут проводиться на полигонах, подчеркнули в ЗВО.