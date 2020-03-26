Колонна военной техники была замечена водителями на севере Петербурга 26 марта. Около двух десятков грузовиков защитной окраски встали на обочине Северного проспекта. Видео появилось в соцсетях.



Сообщается, что машины двигались в сторону проспекта Культуры и остановились недалеко от ТРК «Родео Драйв». Очевидцы насчитали 11 машин. Предполагается, что колонна ехала на полигон.



В пресс-службе ЗВО «Фонтанке» уточнили, что замеченная горожанами колонна двигалась на полигон в Каменке, где по поручению Сергея Шойгу началась проверка войск с целью «повышения уровня готовности подразделений для решения задач по борьбе с коронавирусной инфекцией».