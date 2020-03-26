FONTANKA.RU - Санкт-Петербург онлайн
18+
Расширенный поиск
Погода
+8°C/Завтра: +6
77.79р84.15р
СРОЧНО

О коронавирусе в Петербурге, стране и мире. Онлайн

26.03.2020 15:07
3
Печать

На коронавирус. Петербургские водители напряглись из-за колонны военной техники у ТРК «Родео Драйв»

Колонна военной техники была замечена водителями на севере Петербурга 26 марта. Около двух десятков грузовиков защитной окраски встали на обочине Северного проспекта. Видео появилось в соцсетях.

Сообщается, что машины двигались в сторону проспекта Культуры и остановились недалеко от ТРК «Родео Драйв». Очевидцы насчитали 11 машин. Предполагается, что колонна ехала на полигон.

В пресс-службе ЗВО «Фонтанке» уточнили, что замеченная горожанами колонна двигалась на полигон в Каменке, где по поручению Сергея Шойгу началась проверка войск с целью «повышения уровня готовности подразделений для решения задач по борьбе с коронавирусной инфекцией».

Мегаполис | Санкт-Петербург | Питер

Накануне вечером в пресс-службе Западного военного округа сообщили, что на территории четырех регионов Западного военного округа созданы специализированные группировки войск для борьбы с коронавирусом. В их состав войдут соединения и воинские части войск радиационной, химической и биологической защиты, медицинские, инженерные подразделения, силы и средства материально-технического обеспечения, подразделения военной полиции общевойсковых и танковой армий, Ленинградской армии ВВС и ПВО. Мероприятия будут проводиться на полигонах, подчеркнули в ЗВО.

ПОДЕЛИТЬСЯ

ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

Рассылка "Фонтанки": главное за день в вашей почте. По будним дням получайте дайджест самых интересных материалов и читайте в удобное время.

Комментарии (3)

daisychain
Готовятся к параду в честь пятого по счету "Можем повторить" Владимира Владимировича.
Djnyana
Приобретает смысл шутка, что те у кого нет оружия, скупают продукты для тех, у кого оно есть)
Vasilis
Шойгу решил понагнетать, чтобы все быстрее прочувствовали новую реальность!)))
читать все комментариидобавить комментарий
Читайте также
Яндекс.Рекомендации

Наши партнёры

СМИ2

Lentainform

Загрузка...

24СМИ. Агрегатор

Новости компаний